Kris Jenner: Το «James Bond» party για τα 70α γενέθλια - Οι μεγιστάνες, οι πρίγκιπες και τα απρόοπτα

Με ένα πάρτι - υπερπαραγωγή με θέμα τον James Bond γιόρτασε τα 70ά γενέθλιά της η Κρις Τζένερ και το διεθνές jet set έδωσε το παρών, επιβεβαιώνοντας για πολλοστή φορά ότι έχει φιλίες με ισχυρά και διάσημα ονόματα απ' όλον τον πλανήτη.

Ανάμεσα στους περιζήτητους καλεσμένους η Μπιγιόνσε, ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Αντέλ, ο Χάρι και η Μέγκαν, η Πάρις Χίλτον, ο Σνουπ Ντογκ, η Σάρα Πόλσον και η Ναόμι Γουότς. Παρούσα και η Μέλανι Γκρίφιθ, ο Βιν Ντίζελ, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο Μπιλ Γκέιτς.

«Μια από τις καλύτερες νύχτες της ζωής μου. Είμαι πέρα από ευλογημένη και τόσο ευγνώμων για την πολύτιμη οικογένεια και τους φίλους μου!» έγραψε η εορτάζουσα στην λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες που ανήρτησε στο instagram από το ξέφρενο πάρτι που έγινε στην έπαυλη του Τζεφ Μπέζος.

Η διάσημη momager που δημιούργησε το brand ''Καρντάσιανς'' επέλεξε να φορέσει μια κατακόκκινη vintage δημιουργία του 2002, του οίκου Givenchy, μαύρα γάντια, ένα vintage Bulgari βραχιόλι και vintage σκουλαρίκια Van Cleef & Arpels.

Σύμφωνα με το TMZ κάτοικοι από το Μπέβερλι Χιλς παραπονέθηκαν για την δυνατή μουσική και κάλεσαν την αστυνομία, καθώς εκτός των άλλων, η ζωντανή εμφάνιση του Bruno Mars ''τράνταξε'' την περιοχή. Η αστυνομία ήρθε και ενημέρωσε τους ανθρώπους της ασφάλειας αλλά μάταια... Λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία ήρθε για δεύτερη φορά καθώς κάποιοι ενημέρωσαν ότι χωρίς άδεια, είχαν τοποθετήσει μεγάλους διακοσμητικούς φράχτες έξω από την έπαυλη, προκειμένου να αποκλείσουν τον δρόμο. Οι φράχτες απομακρύνθηκαν, αλλά το πάρτι συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.