Η πιο διάσημη οικογένεια της ριάλιτι τηλεόρασης επέστρεψε στους δέκτες μας για τελευταία φορά (τουλάχιστον έτσι λένε), με την 7η σεζόν του «The Kardashians» κι όποιος αντέξει.

Τα νέα επεισόδια υπόσχονται να εμβαθύνουν σε κάθε πτυχή της ζωής των Καρντάσιαν - Τζένερ. Θα μάθουμε για την ξαφνική διάγνωση της Κιμ με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, για τη δίκη της ληστείας των κοσμημάτων της Κιμ στο Παρίσι, αλλά και για την απροσδόκητη επανένωση της Κρις και της Κέιτλιν Τζένερ.

Λίγο πριν από το τέλος, όλα πρέπει να μπουν στη θέση τους, όλα να ξεκαθαρίσουν και όπως συμβαίνει σε κάθε οικογένεια, δεν θα λείψουν οι εντάσεις, οι καβγάδες, οι ειρωνείες, μα και η συγκίνηση και οι στιγμές χαράς.

Πού τις αφήσαμε

Ξέρουμε πώς δεν κρατιέστε να μάθετε τη συνέχεια, αλλά ας θυμηθούμε λίγο που αφήσαμε την Αγία αυτή οικογένεια στο φινάλε της 6ης σεζόν, τον Απρίλιο του 2025.

Οι Καρντάσιανς λοιπόν σκορπίστηκαν ανά τον κόσμο σε διάφορες δραστηριότητες (ίσως και διακοπές). Η Κάιλι και η Κένταλ βρίσκονταν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η Κλόι ήταν απασχολημένη με την κυκλοφορία του νέου της αρώματος στο Harrods στο Λονδίνο και η Κιμ γιόρτασε τα 44α γενέθλιά της.

Πού τις βρίσκουμε

Η 7η σεζόν ξεκινά με την Κιμ να βρίσκεται στον μαγνητικό τομογράφο και με δάκρυα στα μάτια να μαθαίνει πως οι γιατροί βρήκαν ένα μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της, γεγονός που το αποδίδουν στο στρες. Η ίδια αναφέρει πως αυτό πιθανόν προκλήθηκε από την ένταση που της δημιούργησε το διαζύγιό της με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ.

Επίσης παρακολουθούμε τα παρασκήνια της δίκης για τη ληστεία των κοσμημάτων της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι. Τη βλέπουμε να γίνεται… λατέρνα για να πάει στο δικαστήριο με τη μητέρα της να της λέει: «Είσαι σίγουρη πως θες να εμφανιστείς με όλα αυτά τα διαμάντια;» και την Κιμ να της απαντά: «Θέλω να είμαι αυτή που θέλω να είμαι». Όπα και μπράβο της. Λίγο αργότερα η Κιμ έρχεται αντιμέτωπη με τη συμμορία που σχεδίασε και εκτέλεσε την τρομακτική επίθεση του 2016 και που απείλησε ακόμα και τη ζωή της.

Στο μενού υπάρχει και η σχέση της Κόρτνεϊ με τον Τράβις, αλλά και η ένταση που έχει με την αδερφή της Κλόι. Γίνεται τρικούβερτος καβγάς. Ο νέος κύκλος φιλοξενεί και την επανεμφάνιση του αδερφού τους Ρομπ, που για αρκετά χρόνια είχε αποφασίσει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Θα δούμε επίσης την Κιμ να απολαμβάνει ένα girls night in με τις κολλητές της Σάρα Πόλσον, Γκλεν Κλόουζ και Νίσι Νας με τις οποίες παίζει στο δικαστικό δράμα «All's fair» του Ράιαν Μέρφι.

Στο μεταξύ η Κέιτλιν Τζένερ, η μητέρα της Κάιλι και της Κένταλ, κάνει ένα μικρό πέρασμα από τη σειρά, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση που υπάρχει ανάμεσα σε εκείνη και την Κρις. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε την αποκάλυψη της Κιμ για το ότι ένα κοντινό πρόσωπο στην οικογένεια επέφερε μεγάλο πλήγμα στη ζωή της προκαλώντας καταστροφή της σχέσης μεταξύ των Καρντάσιαν και Τζένερ.

Το αντίο των 13,5 εκ. δολαρίων

Στην τελευταία σεζόν του επικού αυτού ριάλιτι, που οι περισσότεροι λατρεύουν να μισούν (και να κράζουν), η οικογένεια αποχαιρετά την εμβληματική έπαυλη της Κρις στο Χίντεν Χιλς που πούλησε έναντι 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων τον Φεβρουάριο. Εκεί γυρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος του «Keeping Up with the Kardashians» που έμεινε στον αέρα για 20 σεζόν με 280 επεισόδια και 6 σπέσιαλ.

Η 7η σεζόν παίζει κάθε Πέμπτη στην πλατφόρμα Hulu και στο Disney+ και αναμένεται να τραβήξει μέχρι τα Χριστούγεννα όπου και θα ρίξει αυλαία. Μαύρες γιορτές θα κάνουμε.