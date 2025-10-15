Κιμ Καρντάσιαν: Το τερμάτισε και προκαλεί οργή -Λάνσαρε string εσωρούχα με ψεύτικες ηβικές τρίχες

Άναυδοι έμειναν όσοι είδαν το νέο λανσάρισμα της Κιμ Καρντάσιαν για την σειρά εσωρούχων Skims που φέρει την υπογραφή της και δεν άργησαν να κατακλύσουν τα social media με αναρτήσεις του τύπου: «Πρέπει να είναι ένα ειδικό λανσάρισμα για το Halloween». «32,00 δολάρια, κορίτσι μου, αντίο, δεν το θέλουμε αυτό! Γιατί να το πληρώσουμε αυτό; Μπορούμε να «καλλιεργήσουμε» το δικό μας, δωρεάν». «Γιατί να αγοράσω ένα τριχωτό, αφού έχω ήδη ένα; Πείτε μου κάποιος σας παρακαλώ, είναι νέο στυλ ή κάτι τέτοιο;». «Το πλένεις με σαμπουάν ή το βάζεις στο πλυντήριο;». «Αν θέλεις θάμνο, απλώς μην ξυρίζεσαι».

Η 44χρονη σταρ των reality shows, ξέρει πώς να προκαλεί και το επιχειρηματικό της δαιμόνιο αυτή την φορά ξεπέρασε κάθε όριο. Κάθε συσκευασία περιέχει 2 στρινγκ που ονομάζονται «Faux Hair Micro Strings Thong» και είναι στην τιμή των 34 λιρών, ενώ κυκλοφορούν σε όλα τα μεγέθη και σε 12 διαφορετικές αποχρώσεις. Το παράδοξο; Η συλλογή κυκλοφόρησε χθες, Τρίτη 14 Οκτωβρίου και μέσα σε λίγες ώρες σχεδόν ξεπούλησε.

Το brand περιέγραψε το προϊόν ως «Το πιο τολμηρό εσώρουχό μας μέχρι σήμερα» και εξήγησε: «Είναι χειροποίητο από εξαιρετικά διαφανές, ελαστικό πλέγμα, και διαθέτει ένα μείγμα από σγουρές και ίσιες ψεύτικες τρίχες σε 12 διαφορετικές αποχρώσεις.»