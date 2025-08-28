Κιμ Καρντάσιαν: Σε γκρο πλαν τα φημισμένα της οπίσθια με διαφανές εσώρουχο - Κολάζει η νέα της συλλογή

Η Κιμ Καρντάσιαν ξεπερνά για ακόμα μια φορά το επιχειρηματικό της δαιμόνιο με τα νέα λανσαρίσματα της σειράς που φέρει την υπογραφή της, Skims. Η 44χρονη σταρ των reality show, παρουσίασε τα νέα διαφανή εσώρουχα του brand που έχει αγαπηθεί παγκοσμίως από τις γυναίκες και φωτογραφήθηκε φορώντας τα.

Πιο συγκεκριμένα φόρεσε το Milky Sheer String Bikini με τις λέξεις «περίεργος», «συναισθήματα» και «πειρασμός» γραμμένες με καλλιγραφικά γράμματα στο πίσω μέρος.

Με nude μακιγιάζ και μαλλιά πιασμένα η επιτυχημένη επιχειρηματίας ποζάρει με αυτοπεποίθηση επιδεικνύοντας τα φημισμένα της οπίσθια, ενώ σε κάποιες άλλες φωτογραφίες που ανήρτησε το brand αλλά και η ίδια στους λογαριασμούς τους στο instagram την βλέπουμε με ρούχα της συλλογής homewear.

Τα σχόλια για την ανάρτηση ήταν ως επί το πλείστον θετικά, αν και ορισμένοι θαυμαστές θεώρησαν ότι η γραμματοσειρά στα εσώρουχα θύμιζε την μάρκα μόδας Ed Hardy των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Η Κιμ Καρντάσιαν αναμφισβήτητα ξέρει πώς να γίνονται viral τα προϊόντα της. Μόλις τον προηγούμενο μήνα, λάνσαρε έναν ελαστικό επίδεσμο που ρουφάει τα μάγουλά σας και υπόσχεται να διαμορφώσει το περίγραμμα του προσώπου σας ενώ κοιμάστε. Προϊόν που είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον ακόμα και του Άντονι Χόπκινς που με το ιδιαίτερο χιούμορ του είχε κάνει ποστ στο ίνσταγκραμ.