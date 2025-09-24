Κιμ Καρντάσιαν: Ποζάρει topless στο εξώφυλλο της Vogue φορώντας μόνο πανάκριβα κοσμήματα Cartier

Η Κιμ Καρντάσιαν φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο της Vogue France και δίνει μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, μιλώντας για την οικογενειακή ζωή και τις προσωπικές ισορροπίες.

«Όταν έγινα σαράντα, η μητέρα μου, μού είπε ότι τα επόμενα χρόνια θα ήταν τα καλύτερα της ζωής μου. Και είναι αλήθεια - μόνο τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια απέκτησα αυτήν την αυτοπεποίθηση.

Παλιότερα, χρειαζόμουν συνεχώς να συμβουλεύομαι κάποιον πριν πάρω μια απόφαση. Μπορείτε να το φανταστείτε; Ήταν τρελό να βασίζομαι τόσο πολύ στις γνώμες των άλλων. Σήμερα, ξέρω ακριβώς τι θέλω. Είναι συναρπαστικό.

Βασική πηγή βελτίωσης της αυτοπεποίθησής της όπως εξήγησε, η σχέση της με τον Demna πρώην Καλλιτεχνικό Διευθυντή του οίκου Balenciaga και νυν Δημιουργικός Διευθυντής του brand Gucci. «Δεν τον νοιάζει τι σκέφτεται ο κόσμος, οπότε έμαθα να κάνω το ίδιο» εξήγησε.

Μητέρα τεσσάρων παιδιών, δισεκατομμυριούχος, είδωλο της μόδας, φαινόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με 335 εκατομμύρια ακολούθους, επιχειρηματίας, απόφοιτος νομικής και τώρα ηθοποιός, η Κιμ Καρντάσιαν εξομολογήθηκε πώς καταφέρνει να συνδυάσει τα πάντα.

«Πάντα είχα μια λίστα με στόχους, μια λίστα με πράγματα που θέλεις να κάνεις πριν πεθάνεις. Τα εξώφυλλα περιοδικών είναι σίγουρα ένα από αυτά, και η Vogue ήταν πάντα στην κορυφή της λίστας. Το γεγονός ότι συνέβη, είναι τρελό για μένα. Είναι τόσο ξεχωριστό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, όταν είσαι μητέρα, και ειδικά μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οργάνωση είναι το παν.»

Η Κιμ Καρντάσιαν αναφέρθηκε και στην καθημερινή της ρουτίνα. «Κάθε πρωί ξυπνάω τα παιδιά μου, όταν δεν είναι αυτά που ξυπνούν εμένα, ντυνόμαστε, τους ετοιμάζω πρωινό και μετά τα συνοδεύω στο σχολείο. Είναι ένα πραγματικό χάος, αλλά οργανωμένο χάος» εξήγησε.

Και συμπλήρωσε: «Και γελάμε πολύ! Λατρεύω τον χρόνο που περνάμε μαζί. Ευτυχώς, το κάνω αυτό κάθε μέρα και για να πω την αλήθεια, σχεδόν ποτέ δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου.

Παρόλο που το ότι ήρθα στη Γαλλία για τη φωτογράφιση μου επέτρεψε να μείνω λίγο μόνη, λατρεύω αυτές τις ιερές στιγμές, ακόμα κι αν διαρκούν μόνο όσο διαρκεί μια πτήση. Δεν πειράζει. Θα έρθει η στιγμή που τα παιδιά μου θα έχουν μεγαλώσει, θα έχουν φύγει από το σπίτι και θα έχω τόσο πολύ χρόνο μόνη μου που πιθανότατα θα είμαι λυπημένη.»

Και συνέχισε: «Εν τω μεταξύ, μου αρέσει να γυρίζω σπίτι από τη δουλειά, να τα βρίσκω στο κρεβάτι μου και να μπορώ να τα αγκαλιάζω. Επίσης, από τότε που αποφοίτησα, έχω απελευθερώσει πολύ χρόνο. Ακόμα κι αν τον αφιέρωσα πρόσφατα στην υποκριτική...».