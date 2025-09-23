Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε τα μυστικά της προπόνησής της - Με την hot yoga την πήρε ο ύπνος

Λίγο πριν κυκλοφορήσουν τα νέα Skims ( 26 Σεπτεμβρίου ) με την υπογραφή διάσημου brand αθλητικών ειδών, η Κιμ Καρντάσιαν με συνέντευξή της στη Vogue μοιράστηκε τα μυστικά της προπόνησής της, αλλά και ποιο είδος γυμναστικής την χαλάρωσε τόσο πολύ που την πήρε ο ύπνος.

«Μου αρέσει να γυμνάζομαι, γυμνάζομαι κάθε μέρα και αυτό είναι η θεραπεία μου», δήλωσε η Kim προσθέτοντας ότι ακούει συχνά στο ραδιόφωνο κατά την διάρκεια της προπόνησής της, τον Justin Bieber.

Και συνέχισε: «Κάνω πολλά βάρη. Είχα κάποια προβλήματα με την πλάτη μου, οπότε αναγκάστηκα να αναπροσαρμόσω μερικές μόνο από τις προπονήσεις μου, αλλά πρέπει να γυμνάζω το κάτω μέρος του σώματος για να διατηρούμαι σε φόρμα. Επίσης κάνω μερικές μέρες γυμναστική για το πάνω μέρος του σώματος. Συνήθως επιλέγω ένα σημείο του σώματός μου και όλη την ημέρα εστιάζουμε σε αυτό.

Η προπόνησή μου διαρκεί μιάμιση ώρα την ημέρα, με βάρη και διατάσεις και λίγη αερόβια άσκηση. Λατρεύω επίσης το πιλάτες, οπότε το ενσωματώνω στο πρόγραμμά μου, μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Αν δεν το κάνω, αρχίζουν οι πόνοι στην πλάτη μου».

Η διάσημη περσόνα εξήγησε: «Είμαι από τους ενοχλητικούς ανθρώπους που γυμνάζονται και ταυτόχρονα ελέγχουν το τηλέφωνό τους κατά τη διάρκεια της προπόνησης και απαντούν στις κλήσεις και στα μηνύματα. Είμαι σίγουρη ότι αυτό πραγματικά απογοητεύει τον προπονητή μου.»

Όσο για το είδος άσκησης που δεν της αρέσει; «Ειλικρινά, ξέρω ότι πρέπει να ξεκινήσω hot yoga, αλλά το έκανα μια φορά και με πήρε ο ύπνος. Όταν ξαπλώνεις και κλείνεις τα μάτια σου... Μπορώ να κοιμηθώ οπουδήποτε, οπότε βάλε με σε θέση που μπορώ να κοιμηθώ, και θα το κάνω» εξομολογήθηκε.