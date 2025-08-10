Στο Μεξικό για «απαγορευμένη» θεραπεία: Τι έκανε η Κιμ Καρντάσιαν και προκάλεσε (ξανά) αντιδράσεις

Η Κιμ Καρντάσιαν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για τις εμφανίσεις της, αλλά για μια αμφιλεγόμενη θεραπεία. Η διάσημη τηλεπερσόνα αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα γνωστή ως Muse σε κλινική του Μεξικού, μια πρακτική που δεν έχει εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις.

Η 44χρονη influencer μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία της, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη μέθοδος της προσέφερε σημαντική ανακούφιση από χρόνιο πόνο και βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα της ζωής της. Ωστόσο, επισήμανε πως πρόκειται για προσωπική επιλογή και όχι για ιατρική σύσταση.

Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε στην κλινική Eterna Health, όπου η Καρντάσιαν φωτογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης, φορώντας ειδικά γυαλιά και μαύρες πιτζάμες.

Η μέθοδος Muse βασίζεται στην αντικατάσταση κατεστραμμένων κυττάρων με υγιή ιστό, στοχεύοντας στην ανανέωση αρθρώσεων και μυϊκών περιοχών. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες θεραπείες με βλαστοκύτταρα έχουν έγκριση στις ΗΠΑ για συγκεκριμένες χρήσεις, η θεραπεία Muse παραμένει πειραματική και δεν είναι διαθέσιμη στο αμερικανικό σύστημα υγείας.

Η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι η ανάγκη για τη θεραπεία προέκυψε μετά από τραυματισμό στον ώμο πριν από δύο χρόνια, ο οποίος της προκάλεσε έντονο και μόνιμο πόνο. Όπως ανέφερε, δοκίμασε πολλές επιλογές πριν στραφεί στη θεραπεία Muse, η οποία την βοήθησε να ανακτήσει την πλήρη κινητικότητά της και να απαλλαγεί από τον πόνο.

Παράλληλα, η influencer συνέστησε στους ακόλουθούς της που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα να συμβουλευτούν ειδικούς πριν αποφασίσουν για οποιαδήποτε θεραπεία, επισημαίνοντας πως τα αποτελέσματα διαφέρουν ανά οργανισμό.

Τέλος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον γιατρό και την κλινική, εκφράζοντας την ελπίδα να εξελιχθεί η επιστήμη ώστε περισσότερος κόσμος να έχει πρόσβαση σε τέτοιες θεραπείες.

Δείτε την ανάρτηση: