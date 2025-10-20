Κιμ Καρντάσιαν: Η τρομακτική εμφάνιση που τρέλανε τους θαυμαστές «Μου θυμίζει σκιάχτρο»

Δεν είναι ότι δεν μας έχει συνηθίσει σε προκλητικές και αλλόκοτες εμφανίσεις η Κιμ Καρντάσιαν, όμως αυτή την φορά το outfit που επέλεξε για το φετινό γκαλά του Μουσείου της Ακαδημίας στο Λος Άντζελες ήταν πραγματικά ό,τι πιο περίεργο θα μπορούσε να σκεφτεί.

Η 44χρονη επιχειρηματίας και σταρ των ριάλιτι έφτασε φορώντας μια μάσκα σε nude απόχρωση που κάλυπτε το πρόσωπό της και ένα maxi, στράπλες φόρεμα στην ίδια απόχρωση, με την υπογραφή του διάσημου οίκου Maison Margiela. Το λαιμό της και τα χέρια της, στόλιζαν πανάκριβα κοσμήματα με διαμάντια και σμαράγδια.

Η εμφάνιση προκάλεσε σοκ στους θαυμαστές της Κιμ, με πολλούς να υπονοούν ότι μπορεί να αποφάσισε να καλύψει το πρόσωπό της καθώς «ανάρρωνε από μια χειρουργική επέμβαση».

Μια άλλη θαυμάστρια αστειεύτηκε ότι μπορεί απλώς να έχει ένα σπυράκι και αντί να χρησιμοποιήσει κονσίλερ, επέλεξε να τυλίξει ολόκληρο το πρόσωπό της.

Στο X, πρώην Twitter, έγραψαν: «Η Κιμ Καρντάσιαν πρέπει να έκανε κάποια ''δουλειά'' πρόσφατα. Αναρρώνει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτή την καταστροφική στιλιστική επιλογή».

Ενώ άλλα σχόλια ανέφεραν: «Το λίφτινγκ προσώπου και η αυξητική στήθους στον λαιμό δεν επουλώθηκαν εγκαίρως, οπότε έπρεπε να γίνουν αλλαγές στην γκαρνταρόμπα». Η Κιμ πήρε νωρίς την στολή του Χάλογουιν. Μου θυμίζει το Σκιάχτρο».