Χάρι - Μέγκαν: Η αιτία πίσω από το «φιάσκο» με τις «εξαφανισμένες» φωτογραφίες τους - Έξαλλη η Κιμ

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους της Κρις Τζένερ για το πάρτι των γενεθλίων της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου στη βίλα των 165 εκατομμυρίων δολαρίων του Τζεφ Μπέζος στο Μπέβερλι Χιλς.

Παρότι δημοσιεύτηκαν πολλές φωτογραφίες από τη βραδιά -τόσο στους λογαριασμούς της εορτάζουσας όσο και των παιδιών της, όπως της Κιμ Καρντάσιαν- ο διεθνής Τύπος παρατήρησε ότι τα στιγμιότυπα με τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ διαγράφηκαν από τα social media και φυσικά το διαδίκτυο πήρε «φωτιά» με θεωρίες για το τι πραγματικά συνέβη. Μερικοί υπέθεσαν πως ίσως το ζευγάρι να μάλωσε με την Κρις Τζένερ και την Κιμ Καρντάσιαν αλλά η αλήθεια είναι άλλη.

Σύμφωνα με το TMZ, πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ απλώς ζήτησαν να αφαιρεθούν οι εικόνες, καθώς η δημοσίευσή τους συνέπεσε με την Ημέρα Μνήμης, την ημέρα που τιμάται η μνήμη των στρατιωτών που πέθαναν σε μάχη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας τρόπος να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρερμηνεία.

Από την άλλη, το People υποστηρίζει πως οι φωτογραφίες αφαιρέθηκαν επειδή ο δούκας και η δούκισσα του Sussex, δεν είχαν δώσει την έγκρισή τους για την δημοσίευσή τους. Στη φόρμα συγκατάθεσης για τη φωτογραφία (ναι, έτσι γίνεται σε όλες τις εκδηλώσεις υψηλής κοινωνίας ), το ζευγάρι φέρεται να επέλεξε το κουτάκι «όχι». Αυτό λογικά οδήγησε στην ταχεία αφαίρεση των εικόνων από το Instagram.

Βράζει από θυμό η Κιμ Καρντάσιαν

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Κιμ Καρντάσιαν είναι έξαλλη με την εξέλιξη αυτή και η προσβλητική απαίτηση του royal ζευγαριού να κατέβουν οι φωτογραφίες από το πάρτι, δεν θα συγχωρεθεί εύκολα στους κύκλους του Xόλιγουντ. «Η Κιμ Καρντάσιαν είναι τσαντισμένη», δηλώνει πηγή από το περιβάλλον της επιχειρηματία και ριάλιτι σταρ. Ενώ άλλη πηγή αναφέρει: «Η Μέγκαν έχει κάνει ακόμα έναν εχθρό στο Χόλιγουντ. Και σε αντίθεση με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, οι Καρντάσιαν δεν συγχωρούν εύκολα».

«Αυτή η συμπεριφορά θα τους γυρίσει μπούμερανγκ και χρειάζονται την υποστήριξη του Χόλιγουντ τώρα, περισσότερο από ποτέ», αναφέρεται στη βρετανική εφημερίδα