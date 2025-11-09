Κλόε Καρντάσιαν: «Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι είμαι αξιολύπητη που έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια»

Η Κλόε Καρντάσιαν, αυθόρμητη και ειλικρινής στην συνέντευξη που έδωσε στο Elle μοιράζεται με τους αναγνώστες πολύ προσωπικά της θέματα

«Αυτόν τον Δεκέμβριο συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια. Ντρέπομαι που αυτή είναι η δική μου αλήθεια. Σκέφτομαι, «Αυτό είναι τόσο αξιολύπητο». Αλλά πάλι σκέφτομαι. «Όχι, αυτό είναι τόσο ξεχωριστό». Νιώθω τόσο καλά . Είναι τόσο εύκολο να συνευρεθείς ερωτικά με άλλους ανθρώπους και να αποσπάς την προσοχή σου. Όταν περνούσα τον χωρισμό μου, θα ήταν τόσο εύκολο να αποπροσανατολιστώ και να βγω με κάποιον άλλο. Τελικά σκέφτηκα, «Εντάξει, γιατί παίρνω αυτές τις αποφάσεις; Τι κάνω στη ζωή μου; Πρέπει να καταλάβω τι συμβαίνει με μένα».

Επίσης, έχω παιδιά. Δεν έχω ξαναβγει ραντεβού από τότε που απέκτησα παιδιά και αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός παράγοντας για μένα. Άρχισα να πηγαίνω σε ψυχοθεραπεία και άρχισα να προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο τον εαυτό μου, ειδικά στην ερωτική μου ζωή. Το να μην κάνω σεξ δεν ήταν σκόπιμο. Όταν άρχισα να δουλεύω πραγματικά με τον εαυτό μου, δεν είχα την ενέργεια να βγω ραντεβού με κανέναν άλλον. Τώρα, κανείς δεν αξίζει καν τον χρόνο μου. Τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητά μου.

Κατά τα άλλα, θέλω να ξαπλώνω στο κρεβάτι και να βλέπω τηλεόραση αν έχω ελεύθερο χρόνο και δεν θέλω να τον μοιράζομαι με κάποιον άλλο. Ανησυχώ λίγο, επειδή είμαι τόσο χαρούμενη με αυτό που μου συμβαίνει, οπότε το μόνο πράγμα που με ανησυχεί είναι αν θα θελήσω ποτέ να το αλλάξω αυτό. Αλλά όπως λένε, όταν γνωρίσω τον κατάλληλο άντρα, θα το κάνω» εξομολογήθηκε.

Μιλώντας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Είμαι 41 ετών οπότε δεν ανήκω στο κλαμπ που συναντώ κόσμο. Δεν ξέρω πώς συναντιούνται οι άνθρωποι σήμερα. Αν έπρεπε να κάνω swipe αριστερά ή δεξιά, αυτό δεν θα ήταν καλό».

Για τις πλαστικές επεμβάσεις

«Ήμουν πάντα πολύ ειλικρινής σχετικά με την πλαστική στη μύτη μου και δεν ξέρω γιατί αυτό εξέπληξε τον κόσμο. Είναι κάπως προφανές. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι όταν οι άνθρωποι λένε, «Α, πίνω αυτόν τον χυμό για 30 μέρες και έτσι φαίνομαι νεότερη». Απλώς μην πεις τίποτα. Περισσότερο μου αρέσει να ακούω «δώσε μου τον αριθμό του γιατρού σου».

Η Κλόε μίλησε και για το πρόσφατο ταξίδι της στην Κορέα αποκάλυψε: «Εδώ στο Λος Άντζελες δεν μπορείς να κάνεις πολλές συνεδρίες λέιζερ στο πρόσωπό σου χωρίς να μεσολαβήσουν κάποιες εβδομάδες από την μία στην άλλη. Στην Κορέα επιτρέπεται να κάνεις πολλά και διαφορετικά είδη λέιζερ και επίσης έκανα και skin boosters. Φυσικά, αγόρασα επίσης πολλά κορεάτικα προϊόντα περιποίησης δέρματος απλώς για να πειραματιστώ και να τα δοκιμάσω».