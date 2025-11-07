Η εντυπωσιακή αλλαγή του Ράσελ Κρόου – Έχασε 26 κιλά μέσα σε έναν χρόνο και μιλά για τη νέα του ζωή

Ο Ράσελ Κρόου μίλησε με ειλικρίνεια για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε τον τελευταίο χρόνο, αποκαλύπτοντας πως η απώλεια βάρους δεν οφείλεται σε κάποια αυστηρή δίαιτα, αλλά σε πιο ισορροπημένες επιλογές και συνέπεια. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως εξακολουθεί να απολαμβάνει ένα ποτό περιστασιακά, αλλά έχει μειώσει δραστικά την κατανάλωση αλκοόλ, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία του.

Δες πώς άλλαξε ο Ράσελ Κρόου και τι αποκάλυψε για τη νέα του καθημερινότητα και τη σχέση του με το αλκοόλ!