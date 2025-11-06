Οι αναμνήσεις ζωντανεύουν: Ο «Κέβιν» επιστρέφει στο «Μόνος στο Σπίτι» και συγκινεί

Ο ηθοποιός Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει με έναν τρόπο στον ρόλο που τον σημάδεψε: Αυτόν του Κέβιν ΜακΚάλιστερ στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι». Αυτή τη φορά, για τις ανάγκες ενός νέου διαφημιστικού σποτ, μιας εταιρείας που προσφέρει κατ’ οίκον φροντίδα για ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με το σενάριο, ο 45χρονος σήμερα Κάλκιν καλείται να φροντίσει την ηλικιωμένη μητέρα του. Η διαφήμιση ξεκινά με το σχέδιο που έχει καταστρώσει σε ένα χαρτί, στο πρότυπο της παλιάς ταινίας, αυτή τη φορά όμως όχι για να προστατευτεί από τους ληστές αλλά για να προστατεύσει την Κέιτ ΜακΚάλιστερ από τους πιθανούς κινδύνους που παραμονεύουν στο σπίτι.



Ενώ τυλίγει λοιπόν διάφορα αντικείμενα στον κήπο και μιλάει στο τηλέφωνο, διακόπτεται από τον ήχο του φτυαριού, που χρησιμοποιεί για να καθαρίσει η εγγονή του ηλικιωμένου Μάρλεϊ, από την πρώτη ταινία, η οποία τού δίνει τη δική της συμβουλή για τη φροντίδα της μητέρας του.

Ο σκηνοθέτης της, Τζόντι Χιλ, εξήγησε πως «θέλαμε να αφηγηθούμε με αυθεντικό τρόπο αυτή την ιστορία, όλοι ζούμε σε κάποια φάση αυτή τη στιγμή με έναν αγαπημένο μας. Η επαφή μας με τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ υπερβαίνει τη γιορτινή νοσταλγία, καθώς ο ήρωας έχει τις ίδιες ανησυχίες με εμάς, όσο οι γονείς μας μεγαλώνουν. Είναι αληθινό, αστείο και βαθιά ανθρώπινο».

Πάντως το βίντεο της καμπάνιας έγινε δεκτό με θερμά σχόλια στα social media, όχι μόνο για το περιεχόμενό του αλλά και για την υγιή εμφάνιση του Μακόλεϊ Κάλκιν, ο οποίος πέρασε μακροχρόνιες δοκιμασίες με την ψυχική υγεία του.

Θυμηθείτε την πρώτη συνάντηση του «Κέβιν» με τον «Μάρλεϊ» στην εκκλησία με τον ηλικιωμένο να του μιλά για την εγγονή του, που έχει να δει χρόνια:



Και την επανένωση της οικογένειας του «Μάρλεϊ» στην τελευταία σκηνή της ταινίας, όπου ο «Κέβιν» τους χαιρετά χαρούμενος από το παράθυρο του σπιτιού του: