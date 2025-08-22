Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι : Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix εμπνευσμένο από τον μικρό Άρτσι

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι επιστρέφουν δυναμικά στο Netflix, αυτή τη φορά με ένα ντοκιμαντέρ που έχει τις ρίζες του… στα βίντεο που έβλεπαν με τον γιο τους Archie κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Από τα viral βίντεο στο Netflix

Το ζευγάρι των Σάσσεξ γνώρισε τους Masaka Kids, μια ομάδα παιδιών από την Ουγκάντα – πολλά εκ των οποίων είναι ορφανά – μέσα από τα viral χορευτικά τους βίντεο. Όπως αποκάλυψε εκπρόσωπός τους, οι ίδιοι παρακολουθούσαν συχνά τα βίντεο με τον Άρτσι στο σπίτι, πριν καν προκύψει η ιδέα του ντοκιμαντέρ.

Το αποτέλεσμα είναι το φιλμ «Masaka Kids, A Rhythm Within», μια παραγωγή της Archewell Productions που υπόσχεται να μεταφέρει στο κοινό την ιστορία ενός ορφανοτροφείου που μετατρέπει τον πόνο σε χαρά, μέσα από τη δύναμη του χορού.

Χωρίς ταξίδι στην Ουγκάντα

Παρότι το project προέκυψε από το ενδιαφέρον του ζευγαριού, ο Χάρι και η Μέγκαν δεν συμμετείχαν στα γυρίσματα ούτε ταξίδεψαν στην Ουγκάντα. Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν οι David Vieira Lopez και Moses Bwayo, με την πολύπειρη παραγωγό Geeta Gandbhir να βάζει την τελική πινελιά.

Νέα πολυετής συμφωνία με το Netflix

Η ανακοίνωση για το ντοκιμαντέρ συνοδεύτηκε από τη νέα πολυετή συνεργασία του ζευγαριού με το Netflix. Αν και είχαν προηγηθεί φήμες ότι το αρχικό συμβόλαιο των 100 εκατ. δολαρίων δεν θα ανανεωθεί, η πλατφόρμα και οι Σάσσεξ, σύμφωνα με το περιοδικό People προχώρησαν σε νέα συμφωνία για ταινίες και σειρές.

«Είμαστε περήφανοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με το Netflix. Μαζί με την ομάδα μας δημιουργούμε περιεχόμενο που συγκινεί παγκόσμια», δήλωσε η Μέγκαν .

Τα επόμενα projects

Εκτός από το «Masaka Kids», η Archewell ετοιμάζει:

τη ρομαντική ταινία Meet Me at the Lake,

τη δεύτερη σεζόν της σειράς With Love, Meghan μέσα στον Αύγουστο,

και ένα ειδικό χριστουγεννιάτικο επεισόδιο τον Δεκέμβριο.

Ο μικρός Archie στο πλευρό της μαμάς

Σε συνέντευξή της, η Μέγκαν αποκάλυψε ότι ο μικρός Άρτσι την επισκέφθηκε στα γυρίσματα της σειράς της: «Χτύπησε την κλακέτα στα γυρίσματα! Ήταν υπέροχο που τα παιδιά μου με έβλεπαν να δουλεύω και να καταλαβαίνουν τι δημιουργώ».

Με άλλα λόγια, το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix δεν είναι μόνο μια τρυφερή ιστορία για τα παιδιά της Ουγκάντας, αλλά και μια οικογενειακή στιγμή έμπνευσης για τους Σάσσεξ.