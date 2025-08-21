«Τα είπε όλα» ο Φίλιππος μετά τον γάμο του Χάρι και της Μέγκαν - Τι ψιθύρισε στην Ελισάβετ

Aνακούφιση ένιωσε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις τελείωσε ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, όπως ισχυρίζεται ένας βιογράφος της βασιλικής οικογένειας.

«Μόλις τελείωσαν όλες οι τυπικές διαδικασίες, παρακολουθήσαμε το ευτυχισμένο ζευγάρι και, στη συνέχεια, τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας να βγαίνουν από την εκκλησία», γράφει ο πρώην βασιλικός μπάτλερ, Γκραντ Χάρολντ, σε ένα βιβλίο αναμνήσεων, σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε η εφημερίδα The Telegraph.



Προσθέτει, μάλιστα, την καυστική ατάκα που είπε ο Φίλιππος στην Ελισάβετ: «Όταν ο πρίγκιπας Φίλιππος βγήκε, γύρισε προς τη βασίλισσα και είπε: «Ευτυχώς που τελείωσε»».



Το βιβλίο του Χάρολντ, «The Royal Butler», θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο. Οι εκπρόσωποι του πρίγκιπα Χάρι και της βασιλικής οικογένειας δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα της Page Six για κάποιο σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι Χάρι και Μέγκαν αντάλλαξαν αιώνιους όρκους πίστης και αφοσίωσης σε μια πολυτελή τελετή το 2018 που πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Windsor, με την παρουσία τόσο της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία απεβίωσε το 2022, όσο και του πρίγκιπα Φίλιππου, ο οποίος πέθανε το 2021.



Δύο χρόνια μετά, προκάλεσαν «σεισμό» με την ανακοίνωση της πρόθεσής τους να αποχωρήσουν από τα καθήκοντά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας και να μετακομίσουν στην Καλιφόρνια, όπου σήμερα μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι, 6 ετών και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 4 ετών.



Και ενώ ο Φίλιππος φέρεται να μην συμφώνησε με την απόφαση αυτή, απέφυγε να εμπλακεί. Πίστευε ότι «οι άνθρωποι πρέπει να ζουν τη ζωή τους όπως θεωρούν εκείνοι πως είναι καλύτερα», ανέφερε η εφημερίδα The Sun το 2021, επικαλούμενη τον βασιλικό βιογράφο Gyles Brandreth.



Μάλιστα, χαρακτήρισε τον Χάρι «καλό άνθρωπο» που ήθελε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Μετά το λεγόμενο «Megxit», ο Φίλιππος φέρεται να σχολίασε: «Είναι η ζωή του. Εγώ σύντομα θα είμαι εκτός και όχι πριν την ώρα μου».



Ο ίδιος, σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο Ίνγκριντ Σιούαρντ, υπήρξε «πολύ φιλικός» προς τη Μέγκαν όταν παντρεύτηκε με τον Χάρι, παρότι δεν είχε την ευκαιρία να τη γνωρίσει καλύτερα, καθώς είχε ήδη αποσυρθεί από τα επίσημα καθήκοντά του.



Μετά τον θάνατό του, τον Απρίλιο του 2021, ο Χάρι και η Μέγκαν τον αποχαιρέτησαν με ανακοίνωση μέσω του οργανισμού Archewell: «Ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Θα μας λείψετε πολύ. Στη μνήμη του αγαπημένου μας Δούκα του Εδιμβούργου 1921-2021».