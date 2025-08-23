Ο Χάρι κάνει σερφ και η Μέγκαν τον αποθεώνει στο Instagram: «Τι άνδρας!»

Βίντεο με τον πρίγκιπα Χάρι να κάνει σερφ ανέβασε στο Instagram η Μέγκαν Μαρκλ, με μουσική, μάλιστα, υπόκρουση «Whatta Man» («Τι άνδρας!») του 1993 από τις Salt-N-Pepa.

«Διακόπτουμε το πρόγραμμά σας για να σας μεταδώσουμε αυτό το σημαντικό μήνυμα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μέγκαν Μαρκλ.

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix εμπνευσμένο από τον μικρό Άρτσι

Στο μεταξύ, το ζευγάρι επιστρέφει δυναμικά στο Netflix, αυτή τη φορά με ένα ντοκιμαντέρ εμπνευσμένο από τα βίντεο που έβλεπαν με τον γιο τους Άρτσι κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το ζευγάρι των Σάσσεξ γνώρισε τους Masaka Kids, μια ομάδα παιδιών από την Ουγκάντα – πολλά εκ των οποίων είναι ορφανά – μέσα από τα viral χορευτικά τους βίντεο. Όπως αποκάλυψε εκπρόσωπός τους, οι ίδιοι παρακολουθούσαν συχνά τα βίντεο με τον Άρτσι στο σπίτι, πριν καν προκύψει η ιδέα του ντοκιμαντέρ.

Το αποτέλεσμα είναι το φιλμ «Masaka Kids, A Rhythm Within», μια παραγωγή της Archewell Productions που υπόσχεται να μεταφέρει στο κοινό την ιστορία ενός ορφανοτροφείου που μετατρέπει τον πόνο σε χαρά, μέσα από τη δύναμη του χορού.

Παρότι το project προέκυψε από το ενδιαφέρον του ζευγαριού, ο Χάρι και η Μέγκαν δεν συμμετείχαν στα γυρίσματα ούτε ταξίδεψαν στην Ουγκάντα. Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν οι David Vieira Lopez και Moses Bwayo, με την πολύπειρη παραγωγό Geeta Gandbhir να βάζει την τελική πινελιά.

«Είμαστε περήφανοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με το Netflix. Μαζί με την ομάδα μας δημιουργούμε περιεχόμενο που συγκινεί παγκόσμια», δήλωσε η Μέγκαν.

Εκτός από το «Masaka Kids», η Archewell ετοιμάζει:



-τη ρομαντική ταινία Meet Me at the Lake,

-τη δεύτερη σεζόν της σειράς With Love, Meghan μέσα στον Αύγουστο

-και ένα ειδικό χριστουγεννιάτικο επεισόδιο τον Δεκέμβριο.

