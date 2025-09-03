Η Μέγκαν αποκάλυψε τι νοσταλγεί από την Αγγλία και επηρέασε τη Λίλιμπετ - «Μου λείπει πολύ»

Η 44χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, αποκάλυψε στα πρώτα επεισόδια της νέας σεζόν της εκπομπής «With Love, Meghan» στο Netflix ποια είναι τα αγαπημένα της τραγούδια

Όπως σημείωσε, πρόκειται για τραγούδια που «κράτησαν ζωντανή την ατμόσφαιρα» στα γυρίσματα όπως ανέφερε στην ανάρτησή της στο Instagram την 1η Σεπτεμβρίου.

«Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του «With Love, Meghan» ήταν πιο διασκεδαστικά από όσο μπορείτε να φανταστείτε», έγραψε στη λεζάντα. «Ένας από τους τρόπους με τους οποίους διατηρήσαμε ζωντανή την ατμόσφαιρα; Μουσική. Ανάμεσα στις συνεδρίες, έπαιζα ένα τραγούδι από το τηλέφωνό μου και σήμερα ήθελα να μοιραστώ μερικά από τα αγαπημένα! Προσθέστε τα στη λίστα αναπαραγωγής σας, πατήστε τυχαία αναπαραγωγή και απολαύστε!»

Μεταξύ των κομματιών που τη συντρόφευσαν, όπως σημείωσε, ήταν το «Dancing in the Moonlight» του King Harvest και το «I Wanna Dance with Somebody» της Whitney Houston.

Στο καρουζέλ με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε συμπεριέλαβε μερικές από τα παιδιά της. Ο μικρός Άρτσι και η Λίλιμπετ διακρίνονται στα γυρίσματα με την 4χρονη να κάθεται σε μια καρέκλα σκηνοθέτη ενώ ο 6χρονος χρησιμοποιεί μια κλακέτα.

Στο τέλος παρέθεσε τη λίστα με τα 19 αγαπημένα της τραγούδια που τη συντροφεύουν σε κάθε της στιγμή.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που της λείπει πολύ

Ωστόσο, ενώ σχολίασε τη δύναμη της μουσικής και την επιρροή που είχε αυτή στη ζωή της, αποκάλυψε στον φίλο της, τον παρουσιαστή της εκπομπής «Queer Eye» από το Ηνωμένο Βασίλειο Tan France ότι «ένα από τα πράγματα που μου λείπουν περισσότερο από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ονομάζεται Magic FM».

«Ουάου. Τώρα, εμμ, λυπάμαι που στο λέω αυτό δημόσια, αλλά αυτός είναι ένας σταθμός που ακούνε οι γιαγιάδες» απάντησε ο Βρετανός παρουσιαστής.

Η Μέγκαν ωστόσο του απάντησε: «Θα είμαι αυτή η γιαγιά. Ο αγαπημένος μου σταθμός στο αυτοκίνητό μου ονομάζεται Mom Jeans. Αυτά τα παλιομοδίτικα τραγούδια, τόσο υπέροχα και έχουμε ξεχάσει ότι υπήρχαν. Τα λατρεύω»

«Ενώ παλιά στο αυτοκίνητο ακούγαμε συνέχεια Kidz Bop» ανέφερε και συνέχισε «Τώρα, κάθε φορά που παίρνω τα παιδιά από το σχολείο ακόμη και η Λίλι μου λέει "Μπορούμε να ακούσουμε Mom Jeans;". Και εγώ της απαντάω είναι Mom Jeans, αλλά ναι, σίγουρα μπορούμε!»

Στην πρώτη σεζόν του With Love, η Meghan έδωσε κάποιες άλλες πληροφορίες για το μουσικό της γούστο. Μάλιστα είχε σχολιάσει ότι άκουγε «πολύ soft rock της δεκαετίας του '70, yacht rock και πολλή soul. Και γαλλική μουσική για dinner party».