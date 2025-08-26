Οι αποκαλύψεις της Μέγκαν Μαρκλ για τον θάνατο της Ελισάβετ στη δεύτερη σεζόν του «With Love Meghan»

Η Μέγκαν Μαρκλ άνοιξε την καρδιά της στη δεύτερη σεζόν της σειράς της στο Netflix With Love, Meghan, μιλώντας για τη δυσκολότερη στιγμή της ως μητέρα – τον αποχωρισμό από τα δύο παιδιά της, τον πρίγκιπα Archie και την πριγκίπισσα Lilibet.

Συνομιλώντας με τον Ταν Φράνσις του Queer Eye, η δούκισσα του Σάσεξ, παραδέχτηκε πως ο μεγαλύτερος χρόνος που πέρασε μακριά από τα παιδιά της ήταν σχεδόν τρεις εβδομάδες, διάστημα που συνέπεσε με τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022. «Ήμουν… όχι καλά», εξομολογήθηκε συγκινημένη.

«Η μητρότητα είναι καλύτερη απ’ όσο φανταζόμουν»

Η 44χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, μίλησε με ενθουσιασμό για τη μητρότητα: «Είναι καλύτερη απ’ ό,τι περίμενα». Μαζί με τον δεύτερο γιο του βασιλιά Καρόλου, μεγαλώνουν τον Άρτσι, 6 ετών, και τη Λίλιμπετ, 4 ετών, στην Καλιφόρνια, μακριά από τα βασιλικά φώτα της δημοσιότητας.



Ο Ταν Φράνσις, που έχει δύο γιους, παραδέχτηκε ότι δεν αντέχει ούτε λίγες μέρες μακριά από τα παιδιά του, με τη Μέγκαν να συμφωνεί: «Θέλεις να τους πεις “πήγαινε, ζήσε τη ζωή σου”, αλλά μέσα σου ξέρεις ότι θα σου λείπουν απίστευτα».

Το ταξίδι-οδύσσεια του 2022

Τον Σεπτέμβριο του 2022, το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ευρώπη για φιλανθρωπικές δράσεις χωρίς τα παιδιά. Όταν η Βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε, η παραμονή τους παρατάθηκε και τελικά έμειναν μακριά από τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ για 17 ημέρες. Ο ίδιος ο Χάρι περιέγραψε στο βιβλίο του Spare την εμπειρία ως «οδύσσεια».

Μετά την κηδεία, οι Sussex επέστρεψαν στην Καλιφόρνια και –όπως γράφει ο Χάρι– «δεν μπορούσαν να αφήσουν τα παιδιά από τα μάτια τους».

Νέα αρχή στο Netflix

Η Μέγκαν, μέσα από τη σειρά της, σύμφωνα με το περιοδικό People, δείχνει και μια πιο προσωπική πλευρά: τις στιγμές της ως μητέρα αλλά και τις νέες της δημιουργικές αναζητήσεις στη μαγειρική, στη φιλοξενία και στην καθημερινότητα, που δηλώνει πως ξαναβρήκε τώρα που τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει.