Πριγκίπισσα Μάχρα του Ντουμπάι: Η ελληνικής καταγωγής γαλαζοαίματη που αρραβωνιάστηκε τον ράπερ

Η Πριγκίπισσα Μάχρα μπιντ Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, κόρη του πανίσχυρου ηγέτη του Ντουμπάι και πρωθυπουργού των ΗΑΕ, ξεχωρίζει όχι μόνο για τη βασιλική της αίγλη αλλά και για τη στενή της σχέση με την Ελλάδα.

Γεννημένη το 1994, η Μάχρα είναι παιδί του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ και της Ζώης Γρηγοράκος, μιας Ελληνίδας από τη Σπάρτη. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που η πριγκίπισσα έχει δηλώσει ανοιχτά την υπερηφάνειά της για την ελληνική της ρίζα. Από φωτισμούς με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας στο Burj Khalifa κατά την 25η Μαρτίου, μέχρι αναρτήσεις με μπλε καρδιές και αναφορές στην ελληνική κουλτούρα, η Μάχρα φροντίζει να τιμά τη δεύτερη πατρίδα της.

Η σχέση της με την Ελλάδα δεν σταματά εκεί. Το ταξίδι του μέλιτός της στη Μύκονο έγινε talk of the town, με φωτογραφίες σε παραλίες και στιγμές διασκέδασης που έκαναν τον γύρο των social media.

Από το παραμύθι στο «διαζύγιο-σεισμό»

Το 2023 παντρεύτηκε τον σεΐχη Μάνα Αλ Μακτούμ, με τον οποίο απέκτησαν μια κόρη. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, η πριγκίπισσα έριξε «βόμβα» ανακοινώνοντας το διαζύγιό της μέσα από το Instagram. Με τρόπο που θύμισε τις παραδοσιακές πρακτικές του «τριπλού talaq», ο γάμος τους έλαβε τέλος και η ίδια λάνσαρε μάλιστα το πρώτο της άρωμα με το προκλητικό όνομα «Divorce».

Dubai's Princess Sheikha Mahra engaged again one year after shock divorce https://t.co/K8mYLBtCkA — HELLO! (@hellomag) August 28, 2025

Η νέα σελίδα με τον French Montana

Την Παρασκευή (29/8), η Μάχρα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς αρραβωνιάστηκε τον διάσημο ράπερ French Montana. Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι των 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων έγινε viral, ενώ τα διεθνή media παρακολουθούν στενά κάθε τους βήμα.

Η πριγκίπισσα με το ελληνικό αίμα

Η Μάχρα δεν είναι απλώς μια βασιλική φιγούρα της Μέσης Ανατολής. Είναι μια προσωπικότητα που συνδυάζει το αραβικό μεγαλείο με την ελληνική ψυχή – και δεν το κρύβει. Η μητέρα της, οι επισκέψεις σε ελληνικούς χώρους στο Ντουμπάι , οι συμβολικές κινήσεις για την Ελλάδα και οι προσωπικές της επιλογές, την καθιστούν μια ξεχωριστή γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο... αρραβωνιάρης

Ο French Montana, κατά κόσμον Karim Kharbouch, γεννήθηκε στο Μαρόκο και μετανάστευσε σε μικρή ηλικία στις ΗΠΑ. Από τα projects του Bronx κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της παγκόσμιας hip hop σκηνής, συνεργαζόμενος με ονόματα όπως ο Drake, ο The Weeknd και ο Post Malone. Με περισσότερα από δέκα χρόνια καριέρας, χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, αλλά και ένα lifestyle που συχνά τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας, ο Montana δεν είναι απλώς ένας ράπερ αλλά ένα διεθνές brand. Ο αρραβώνας του με την Πριγκίπισσα Μάχρα ενώνει δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους – το αμερικανικό showbiz με τη λάμψη της βασιλικής οικογένειας του Ντουμπάι.