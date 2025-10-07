Ποιος είναι ο πιο λογοκριμένος συγγραφέας στα σχολεία των ΗΠΑ

Μια νέα έκθεση σχετικά με τις απαγορεύσεις βιβλίων στα σχολεία των ΗΠΑ διαπιστώνει ότι ο Στίβεν Κινγκ είναι ο συγγραφέας που είναι πιο πιθανό να λογοκριθεί στη χώρα.



Η έκθεση «Banned in the USA» της PEN America καταγράφει περισσότερα από 6.800 περιστατικά βιβλίων που αποσύρθηκαν προσωρινά ή μόνιμα για το σχολικό έτος 2024-2025. Ο νέος αριθμός είναι μειωμένος σε σχέση με τους περισσότερους από 10.000 το 2023-24, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερος από τα επίπεδα πριν από μερικά χρόνια, όταν η PEN δεν έβλεπε καν την ανάγκη να συντάξει έκθεση.

Περίπου το 80% αυτών των απαγορεύσεων προέρχεται από μόλις τρεις πολιτείες που έχουν θεσπίσει ή έχουν προσπαθήσει να θεσπίσουν νόμους που απαιτούν την απομάκρυνση βιβλίων που θεωρούνται απαράδεκτα - τη Φλόριντα, το Τέξας και το Τενεσί.

«Πρόκειται όλο και περισσότερο για μια ιστορία δύο χωρών», λέει ο Kasey Meehan, διευθυντής του προγράμματος Freedom to Read του PEN και συντάκτης της έκθεσης. «Και δεν είναι μόνο μια ιστορία «κόκκινων» και «μπλε» πολιτειών. Στη Φλόριντα, δεν ανταποκρίθηκαν όλες οι σχολικές περιφέρειες στις εκκλήσεις για απαγόρευση βιβλίων. Υπάρχουν διαφορές από νομό σε νομό».



Τα βιβλία του Κινγκ λογοκρίθηκαν 206 φορές, σύμφωνα με το PEN, με τα Carrie και The Stand να βρίσκονται μεταξύ των 87 έργων του που επηρεάστηκαν.

Το πιο απαγορευμένο έργο οποιουδήποτε συγγραφέα ήταν το κλασικό δυστοπικό έργο του Anthony Burgess από τη δεκαετία του 1960, A Clockwork Orange, για το οποίο το PEN βρήκε 23 αφαιρέσεις. Άλλα βιβλία και συγγραφείς που αντιμετώπισαν εκτεταμένους περιορισμούς ήταν το Sold της Patricia McCormick, το Forever της Judy Blume και το Breathless της Jennifer Niven, καθώς και πολλά έργα της Sarah J. Maas και της Jodi Picoult.

Γιατί αποσύρονται ή απαγορεύονται τα βιβλία

Οι λόγοι που συχνά αναφέρονται για την απόσυρση ενός βιβλίου περιλαμβάνουν θέματα LGBTQ+, απεικονίσεις φυλετικών διακρίσεων και αποσπάσματα με βία και σεξουαλική βία.

Η μεθοδολογία του PEN διαφέρει από εκείνη της American Library Association, η οποία επίσης εκδίδει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με απαγορεύσεις και αμφισβητήσεις. Οι αριθμοί του PEN είναι πολύ υψηλότεροι, εν μέρει επειδή ο οργανισμός για την ελεύθερη έκφραση μετράει όλα τα βιβλία που έχουν απομακρυνθεί ή περιοριστεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ενώ η ALA μετράει μόνο τις μόνιμες απομακρύνσεις ή περιορισμούς.

Η Stephana Ferrell, διευθύντρια του τμήματος Έρευνας & Ανάλυσης του Florida Freedom to Read Project, έγραψε σε ένα email αυτή την εβδομάδα ότι οι συνολικές απαγορεύσεις είναι «πιθανώς πολύ περισσότερες» από ό,τι δείχνει η συνοπτική ανάλυση του PEN, με βάση τα συνεχιζόμενα αιτήματα του Project για πρόσβαση σε δημόσια αρχεία.



Η έκθεση του PEN δεν περιλαμβάνει στοιχεία για απαγορεύσεις από το Οχάιο, την Οκλαχόμα, το Αρκάνσας και άλλες «κόκκινες» πολιτείες, επειδή οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να βρουν επαρκή τεκμηρίωση.



«Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ποσοτικοποιήσουμε την έκταση της κρίσης απαγόρευσης βιβλίων», λέει ο Kasey Meehan. «Σε μια πολιτεία όπου έχει ψηφιστεί νόμος απαγόρευσης, δεν έχουμε τα δεδομένα για να γνωρίζουμε αν όλα τα σχολεία της πολιτείας αυτής είχαν τα βιβλία που επηρεάστηκαν. Τα δεδομένα μας είναι στιγμιαία. Είναι αυτά που καταφέραμε να συλλέξουμε από δημόσιες αναφορές ή από ιστότοπους ή από αυτά που αποκάλυψαν δημοσιογράφοι».