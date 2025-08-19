Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Οι 6 πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι τερμάτισε

Ολοταχώς για το Νόμπελ ειρήνης οδεύει ο Αμερικανός πρόεδρος αφού κατά τον ίδιο έχει τερματίσει όχι έναν, όχι δύο… αλλά έξι πολέμους με έναν έβδομο στα σκαριά αυτόν της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε για άλλη μια φορά ότι έχει τερματίσει έξι πολέμους, προωθώντας παράλληλα την επιθυμία του για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αυτοαποκαλείται ειρηνοποιός και αυτοπροτείνεται για το Νόμπελ Ειρήνης, ακόμη και όταν οι επικριτές του αμφισβητούσαν την απόφαση του να βομβαρδίσει το Ιράν αλλά και τον τρόπο με τον οποίον χειρίστηκε τις κρίσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και τη Γάζα.

Μιλώντας με δημοσιογράφους, στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της ιστορικής αυτής ημέρας επαφών με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ δήλωσε επανειλημμένα ότι είχε σταματήσει έξι πολέμους και ότι το Ουκρανία-Ρωσία θα ήταν ο έβδομος. «Νόμιζα ότι αυτός ίσως θα ήταν ο πιο εύκολος», είπε ο Τραμπ. Τον Ιούλιο, ισχυρίστηκε ότι τερμάτιζε έναν πόλεμο κάθε μήνα. Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ έχει πράγματι εμπλακεί σε προσωρινές ή μερικές συμφωνίες σε έξι συγκρούσεις, αν συμπεριλάβουμε και την πρώτη του θητεία.

Οι συγκρούσεις που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι τερμάτισε:

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Οι ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία στις αρχές Αυγούστου στον Λευκό Οίκο. Οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε μια σειρά διασυνοριακών συγκρούσεων από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, πιο πρόσφατα το 2023, όταν το Αζερμπαϊτζάν κατέλαβε την αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Οι απόψεις διίστανται σχετικά με το εάν αυτή η συμφωνία θα διασφαλίσει πραγματικά τη σταθερότητα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι χώρες θα «είναι πλέον φίλες για πολύ καιρό». Η συμφωνία προβλέπει μια σημαντική διαδρομή διέλευσης μεταξύ των εδαφών, τα οποία έχουν κλειστά και άκρως στρατιωτικοποιημένα σύνορα. Θα ονομαστεί «Διαδρομή Τραμπ για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία».

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα

Η Λαϊκη Δημοκρατία του Κονγκό και η Ρουάντα βρίσκονται σε διασυνοριακή σύγκρουση εδώ και χρόνια, η οποία έχει οδηγήσει σε εκατομμύρια εκτοπισμένους ανθρώπους και σε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Οι χώρες υπέγραψαν μια ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιούνιο.

Ισραήλ και Ιράν

Ο Τραμπ βομβάρδισε το Ιράν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο και στη συνέχεια μεσολάβησε για μια εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ για να τον τερματίσει. Ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι έχει πετύχει την ειρήνη εδώ είναι αμφισβητήσιμος, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν ενεργά στον πόλεμο αυτόν. Αλλά ο Λευκός Οίκος ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις οπισθοδρόμησαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και μείωσαν τον κίνδυνο περαιτέρω σύγκρουσης.

Ινδία και Πακιστάν

Ο Τραμπ και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες απηύθυναν έκκληση για ηρεμία μεταξύ των δύο εθνών τον Μάιο, αφότου ο ινδικός στρατός εξαπέλυσε θανατηφόρες επιθέσεις σε πακιστανικούς στόχους, μετά από τρομοκρατική επίθεση στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ινδία επιτέθηκε στο Πακιστάν από το 2019, καθώς τα δύο έθνη αντιμετώπιζαν αυξανόμενες εντάσεις για την αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε «πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός» τον Μάιο και έκτοτε ισχυρίστηκε ότι αξιοποίησε το εμπόριο με τις ΗΠΑ για να τις πείσει να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Βέβαια η Ινδία, η οποία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στη διαμάχη για το Κασμίρ, έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα ότι ο Τραμπ διαπραγματεύτηκε την κατάπαυση του πυρός κάτι που μπορεί να συνέβαλε στην πρόσφατη επιδείνωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Καμπότζη και Ταϊλάνδη

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη συμφώνησαν σε άνευ όρων κατάπαυση του πυρός τον Ιούλιο για να επιλύσουν μια πενθήμερη διασυνοριακή σύγκρουση που οδήγησε σε δεκάδες θανάτους και χιλιάδες εκτοπισμένους πολίτες. Η συμφωνία υπογράφηκε στη Μαλαισία μετά την πίεση που ασκήθηκε από τον Τραμπ στα δύο έθνη, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με καμία από τις δύο χώρες.

Αίγυπτος και Αιθιοπία (Ο Τραμπ ενεπλάκη κατά την πρώτη θητεία του)

Η Αίγυπτος και η Αιθιοπία βρίσκονται σε διπλωματική αντιπαράθεση εδώ και χρόνια σχετικά με το «Μεγάλο Φράγμα της Αιθιοπικής Αναγέννησης» της Αιθιοπίας στον ποταμό Νείλο, το οποίο η Αίγυπτος φοβάται ότι θα απειλήσει την παροχή νερού της. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως πόλεμος που ο Τραμπ είχε επιλύσει, αν και δεν υπήρξε ούτε πόλεμος ούτε ειρηνευτική συμφωνία. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι θα είχε ξεσπάσει πόλεμος αν δεν είχε παρέμβει. Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να μεσολαβήσουν για μια συμφωνία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, αλλά η Αιθιοπία αποχώρησε από τις συνομιλίες. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέστειλε κάποια βοήθεια προς την Αιθιοπία λόγω της περιορισμένης προόδου. Η Αιθιοπία αργότερα κατηγόρησε τον Τραμπ ότι υποκίνησε πόλεμο όταν είπε ότι η Αίγυπτος θα «κατέληγε να ανατινάξει το φράγμα».

Σερβία και Κοσσυφοπέδιο (Ο Τραμπ ενεπλάκη κατά την πρώτη θητεία του)

Το Κοσσυφοπέδιο κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008, μια δεκαετία μετά τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου, αλλά η Σερβία δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του και η σύγκρουση εθνικής ταυτότητας και οι εδαφικές διαφορές σιγοβράζουν. Η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε για μια περιορισμένη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο εθνών το 2020. Η συμφωνία της Ουάσινγκτον, όπως ονομάστηκε, ήταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής ομαλοποίησης μεταξύ των δύο εθνών. Ωστόσο, οι εντάσεις μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου παραμένουν ανεπίλυτες σήμερα. Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ παροτρύνουν τα δύο έθνη να επιταχύνουν τις συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης.