Η Έρση Σωτηροπούλου ξανά στα φαβορί για το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

Ανάμεσα στα φαβορί για τη διεκδίκηση του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2025 βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά η Έρση Σωτηροπούλου. Η διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου βρίσκεται φέτος ανάμεσα στα ονόματα που οι bookmakers θεωρούν πιθανά για το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο θα ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις αποδόσεις που δημοσίευσε η βρετανική ιστοσελίδα NicerOdds, η Σωτηροπούλου εμφανίζεται στην ίδια κατηγορία πιθανοτήτων με προσωπικότητες όπως η Anne Carson, ο Colm Tóibín και ο Péter Nádas, με απόδοση 19/1. Στους επικρατέστερους υποψηφίους περιλαμβάνονται ο Αυστραλός Gerald Murnane, ο Ούγγρος László Krasznahorkai και η Μεξικανή Cristina Rivera Garza, η οποία φέτος εισέρχεται εντυπωσιακά στην τρίτη θέση.

Η παρουσία της Έρσης Σωτηροπούλου στη λίστα αποτελεί επιστέγασμα μιας πορείας που έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Έργα της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, ενώ έχει αποσπάσει σημαντική διεθνή αναγνώριση, ιδιαίτερα με το μυθιστόρημα Τι μένει από τη νύχτα, που τιμήθηκε με το Βραβείο Μετάφρασης του Εθνικού Κύκλου Κριτικών Βιβλίου στις ΗΠΑ. Η συγγραφέας ξεχωρίζει για την τολμηρή γραφή της, τον πειραματισμό με τις αφηγηματικές φόρμες και την εξερεύνηση θεμάτων όπως η ταυτότητα, η μνήμη και το σώμα.

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας παραμένει πάντα απρόβλεπτο, χαρακτηριστικά, πέρυσι η Νοτιοκορεάτισσα Χαν Κανγκ αναδείχθηκε νικήτρια, παρότι οι αποδόσεις της ήταν μόλις 33/1. Ωστόσο, η συμπερίληψη της Έρσης Σωτηροπούλου στις φετινές λίστες στοιχημάτων ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή απήχηση του έργου της και φέρνει μια Ελληνίδα δημιουργό στο επίκεντρο μιας από τις κορυφαίες παγκόσμιες διακρίσεις.