Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 όμηροι που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί και αναμένεται να απελευθερωθούν

Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να ξεκινήσει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους και η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σηματοδοτεί το τέλος της αιχμαλωσίας για 20 κρατούμενους, που πιστεύεται ότι παραμένουν ζωντανοί, μετά από περισσότερες από 700 ημέρες αιχμαλωσίας.



Πρόκειται για 20 άτομα, που ήταν μεταξύ των 251 ατόμων που απήχθησαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, στις οποίες μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους, όπως σημειώνει ο Guardian.



Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και στη συνέχεια το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές σε ισραηλινές φυλακές και 1.700 άλλους που κρατούνταν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Ακόμη 26 όμηροι θεωρούνται νεκροί και η τύχη δύο αγνοείται. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι η ανάκτηση των σορών των νεκρών μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο από την απελευθέρωση όσων είναι ζωντανοί.

Ποιοι είναι οι 20 όμηροι

Matan Angrest (22 ετών)

Matan Angrest (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Τον Ιούνιο, η οικογένεια του Angrest δημοσίευσε βίντεο που φαινόταν να δείχνει τον Ισραηλινό στρατιώτη να ανασύρεται από ένα τανκ από δεκάδες άνδρες στη στρατιωτική βάση Nahal Oz στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Για μένα ως μητέρα, είναι το πιο δύσκολο πράγμα να παρακολουθήσω», δήλωσε η Anat Angrest στο CNN, εξηγώντας ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το βίντεο λόγω φόβων ότι ο γιος της είχε εγκαταλειφθεί και ξεχαστεί από τους αξιωματούχους.

Gali Berman και Ziv Berman (28 ετών)

Τα δίδυμα αδέρφια πιάστηκαν όμηροι στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, λιγότερο από δύο μίλια από τα σύνορα με τη Γάζα.

Gali Berman (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Μιλώντας στον Guardian ένα μήνα μετά την απαγωγή τους, ο μεγαλύτερος αδελφός τους, Λίραν Μπέρμαν, είπε ότι η ζωή δεν θα ήταν ποτέ η ίδια. «Είχαμε τις ζωές μας πριν από τις 7 Οκτωβρίου και τώρα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον», είπε. «Ακόμα κι αν οι αδελφοί μου αφεθούν ελεύθεροι, αυτό θα αφήσει ουλές που θα διαρκέσουν μια ζωή».

Elkana Bohbot (36 ετών)

Elkana Bohbot (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Ο Elkana Bohbot πιάστηκε αιχμάλωτος στο μουσικό φεστιβάλ Nova κατά τη διάρκεια των επιδρομών στις 7 Οκτωβρίου 2023. Είχε μείνει πίσω για να προσπαθήσει να βοηθήσει τους τραυματίες κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, σύμφωνα με την Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή.

Τον Μάιο αναγνωρίστηκε ως ο όμηρος που απεικονίζεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς.

Rom Braslavski (21 ετών)

Rom Braslavski (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Ο Rom Braslavski απήχθη επίσης στο μουσικό φεστιβάλ Nova, όπου εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Εβραϊκό Κογκρέσο. Η οικογένειά του ενημερώθηκε αργότερα ότι είχε σώσει αρκετούς ανθρώπους πριν απαχθεί.



Τον Απρίλιο, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που γυρίστηκε από τους απαγωγείς του στη Γάζα. Το βίντεο, στο οποίο φαινόταν να τον δείχνει αδυνατισμένο και να κλαίει, προκάλεσε διεθνή καταδίκη.

Nimrod Cohen (20 ετών)

Nimrod Cohen (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Ο Nimrod Cohen, δεκανέας του ισραηλινού στρατού, φρουρούσε την περιοχή στο κιμπούτς Νιρίμ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όταν η μονάδα του καταλήφθηκε από ένοπλους μαχητές, δήλωσε πρόσφατα ο πατέρας του στο UN News.

Ariel Cunio (28 ετών) και David Cunio (35 ετών)

Τα δύο αδέρφια απήχθησαν από το κιμπούτς Nir Oz. Ο Ariel απήχθη μαζί με την κοπέλα του, Arbel Yehoud, η οποία αφέθηκε ελεύθερη τον Ιανουάριο, ενώ ο David απήχθη με τη σύζυγό του, Sharon Aloni Cunio, η οποία αφέθηκε ελεύθερη τον Νοέμβριο του 2023 μαζί με τις τρίχρονες δίδυμες κόρες τους, Ema και Yuly.

Ariel Cunio (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Ο πατέρας του Άριελ και του Ντέιβιντ, Λουίς Κούνιο, έγραψε αυτή την εβδομάδα ένα άρθρο στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz περιγράφοντας λεπτομερώς πώς η οικογένεια «ζούσε το άγνωστο» για δύο χρόνια. Οι εγγονές του «δεν καταλαβαίνουν γιατί ο πατέρας και ο θείος τους δεν επιστρέφουν. Ζουν το τραύμα κάθε μέρα», είπε. «Τη νύχτα ξυπνούν κλαίγοντας».

Evyatar David (24 ετών)

Ο Evyatar David απήχθη στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Τον Αύγουστο, η οικογένειά του εξέφρασε φόβους ότι η Χαμάς τον άφηνε να πεθάνει από την πείνα, αφού εθεάθη σε βίντεο να λέει ότι δεν είχε φάει για μέρες και ότι δεν είχε πάρει σχεδόν καθόλου πόσιμο νερό.



Το βίντεο προκάλεσε οργή και απογοήτευση σε ολόκληρο το Ισραήλ. Σε σχόλια που έκανε υπό πίεση, ο Ντέιβιντ φάνηκε να παροτρύνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Guy Gilboa-Dalal (24 ετών)

Ο Guy Gilboa-Dalal βρισκόταν στο φεστιβάλ Νόβα, χόρευε με τον αδερφό του σε ένα άλσος με δέντρα, λίγα μόλις μίλια από τη Γάζα. Λίγο αργότερα, απήχθη από τη Χαμάς.



«Είναι τόσο δύσκολο να μου λείπει όλη μέρα, να τον σκέφτομαι όλη μέρα», δήλωσε ο αδερφός του, Γκαλ Γκιλμπόα-Νταλάλ, στον Guardian αυτή την εβδομάδα. «Και όσο περνάει ο καιρός, γίνεται όλο και πιο δύσκολο [να το αντέξει κανείς], και όλο και πιο δύσκολο να δεις το φως στο τέλος του τούνελ».

Maxim Herkin (37 ετών)

Ο Maxim Herkin βρισκόταν επίσης στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν απήχθη. Ο Ρωσο-ισραηλινός υπήκοος είχε παραστεί στην εκδήλωση τυχαία, αφού προσκλήθηκε από φίλους την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με τους Times of Israel.



Γεννημένος στην περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας, έχει μια τρίχρονη κόρη και ήταν ο κύριος τροφοδότης της μητέρας του και του 11χρονου αδελφού του.

Eitan Horn (38 ετών)

Ο Eitan Horn απήχθη μαζί με τον αδελφό του, Ιέρ, από το σπίτι του Ιέρ στο κιμπούτς Νιρ Οζ.



Ο Ιέρ αφέθηκε ελεύθερος τον Φεβρουάριο και δήλωσε στους Times of Israel τον Ιούλιο ότι είχε αφήσει στην άκρη την ανάρρωσή του για να επικεντρωθεί στην απελευθέρωση του αδελφού του και των άλλων ομήρων που βρίσκονται ακόμα στη Γάζα. «Η ζωή μου έχει παγώσει αυτή τη στιγμή», είπε. «Ζω σε έναν εφιάλτη ότι κάθε μέρα με απαγάγουν ξανά».

Segev Kalfon (27 ετών)

Ο Segev Kalfon απήχθη καθώς προσπαθούσε να φύγει από το φεστιβάλ Nova. Νωρίτερα, μιλούσε τηλεφωνικά με την οικογένειά του, καθώς το όχημα στο οποίο επέβαινε προχωρούσε αργά, παγιδευμένο σε ένα μποτιλιάρισμα από ανθρώπους που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Segev Kalfon (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

«Ήμασταν στο τηλέφωνο για μία ώρα μαζί του μέχρι τις 8:10 π.μ.», δήλωσε ο πατέρας του, Κόμπι Κάλφον, στους Times of Israel τον Ιούλιο. «Ήταν τρελή, ατομική πίεση. Τους είπα απλώς να φύγουν τρέχοντας».



Η οικογένειά του έχει εκφράσει τις ανησυχίες της για την υγεία του, ιδίως επειδή είχε διαγνωστεί με σοβαρή μορφή άγχους και είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Bar Kupershtein (23 ετών)

Ο Bar Kupershtein απήχθη στο μουσικό φεστιβάλ Nova, όπου εργαζόταν ως πορτιέρης. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης παρέμεινε για να βοηθήσει την ισραηλινή αστυνομία και την ομάδα ασφαλείας και να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, σύμφωνα με την Jerusalem Post.



Τον Μάιο, η οικογένειά του ήταν ανάμεσα στις χιλιάδες Ισραηλινούς που βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός που θα έφερνε τους εναπομείναντες ομήρους πίσω από τη Γάζα.



«Το μόνο πράγμα που μας κρατάει σε εγρήγορση είναι η ελπίδα ότι ο Μπαρ είναι ζωντανός και επιβιώνει», είχε δηλώσει τότε στο Reuters η θεία του, Όρα Ρουμπινστάιν.

Omri Miran (48 ετών)

Ο Μιράν βρισκόταν στο σπίτι του στο κιμπούτς Nahal Oz με τη σύζυγό του, Lishay Lavi, και τις κόρες τους, Roni και Alma, όταν ξύπνησαν από τις σειρήνες. Καθώς βρήκαν καταφύγιο στο ασφαλές τους δωμάτιο, έφτασε η είδηση ότι η Χαμάς είχε αρχίσει να εισβάλλει σε μερικά από τα σπίτια.

Omri Miran (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Οι μαχητές ανάγκασαν έναν από τους έφηβους γείτονές τους να χτυπήσει την πόρτα του δωματίου τους και τους έγινε σαφές ότι ο έφηβος και η οικογένειά του θα πυροβολούνταν αν δεν άνοιγαν. Η οικογένεια το έκανε και τελικά ο Μιράν δέθηκε και οδηγήθηκε μακριά, δήλωσε η σύζυγός του στον Guardian.

Eitan Mor (25 ετών)

Ο Eitan Mor εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Ένας επιζών είπε αργότερα ότι είχε εντοπίσει τον Μορ και έναν φίλο του να μεταφέρουν άλλους σε ασφαλές μέρος πριν αυτός απαχθεί, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Yosef-Haim Ohana (25 ετών)

Τον Φεβρουάριο, η οικογένεια του Ohana δήλωσε, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες, ότι έλαβε ένα «σαφές» σημάδι ότι ήταν ζωντανός, αφού είχε συλληφθεί ως όμηρος στο μουσικό φεστιβάλ Nova.



Τη στιγμή της σύλληψής του, αυτός και ένας φίλος του προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες που συμμετείχαν στο πάρτι, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, ενώ η Jerusalem Post ανέφερε ότι είχε πάει στο φεστιβάλ με φίλους για να γιορτάσει την επικείμενη αναχώρησή του στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει ένα πιλοτικό μάθημα.

Alon Ohel (24 ετών)

Ο Alon Ohel απήχθη στο φεστιβάλ Nova. Τον Αύγουστο, η μητέρα του έγραψε ένα άρθρο για την εφημερίδα Observer, ζητώντας από τους ηγέτες σε όλο τον κόσμο να κάνουν περισσότερα για να τερματίσουν τον πόλεμο και να φέρουν τους ομήρους πίσω στην πατρίδα τους.



«Ο γιος μου και οι άλλοι όμηροι, οι περισσότεροι από αυτούς νεαροί άνδρες, έχουν ακόμα όλη τη ζωή μπροστά τους. Ξέρω ότι ο γιος μου θα παίξει ξανά πιάνο, γεμίζοντας τον αέρα με τα πάντα, από τον Μπετόβεν μέχρι τον Έλτον Τζον και τα δικά του τραγούδια», έγραψε η Ιντίτ Όχελ.

Avinatan Or (32 ετών)

Ο Avinatan Or απήχθη υπό την απειλή όπλου μαζί με την κοπέλα του, Noah Argamani, στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Η Argamani αφέθηκε ελεύθερος μετά από 245 ημέρες αιχμαλωσίας.

Matan Zangauker (25 ετών)

Ο Matan Zangauker απήχθη μαζί με τη σύντροφό του, Ιλάνα Γκριτζέφσκι, από το σπίτι τους στο κιμπούτς Νιρ Οζ. H Γκριτζέφσκι αφέθηκε ελεύθερος τον Νοέμβριο του 2023.



Σε μια επιστολή που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, η μητέρα του, Einav Zangauker, είπε ότι ήλπιζε να μπορέσει σύντομα να αγκαλιάσει τον γιο της. «Για δύο χρόνια φανταζόμουν πώς θα σε κρατούσα σφιχτά στο στήθος μου, όπως μια μητέρα αγκαλιάζει το νεογέννητο παιδί της», έγραψε στην Haaretz.