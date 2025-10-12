Διάγγελμα Νετανιάχου: Αυτή είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού - Θα φέρουμε πίσω τους ομήρους

Το νέο κεφάλαιο που φαίνεται να ανοίγει στη μακροχρόνια σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον η διεθνής κοινότητα, καθώς οι δύο πλευρές προχωρούν σε συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τη σταδιακή επαναφορά στην ομαλότητα.



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε πως η χώρα του είναι «έτοιμη να υποδεχθεί άμεσα» 48 Ισραηλινούς ομήρους, εκ των οποίων οι 20 θεωρούνται ζωντανοί. Η Χαμάς έχει δεσμευτεί να τους απελευθερώσει έως τη Δευτέρα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές.

Ο Νετανιάχου, στο διάγγελμα που έκανε απόψε, συνεχίζει λέγοντας ότι αυτός και η σύζυγός του συναντήθηκαν με τις οικογένειες των ομήρων αρκετές φορές και είδαν την «λαχτάρα και τον πόνο» τους. «Αυτές οι συναντήσεις με συνόδευαν σε κάθε απόφαση που παίρναμε», είπε. Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, λέει: «Θα φέρουμε πίσω τους αγαπημένους σας».



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ολοκλήρωσε τη σύντομη δήλωσή του ευχαριστώντας τους πολίτες της χώρας που «στάθηκαν σταθεροί μέρα με τη μέρα». «Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού», τόνισε.

Η Χαμάς απειλεί με «μπλοκάρισμα» της συμφωνίας για τους ομήρους

Την ίδια ώρα, η Χαμάς και οι σύμμαχοί της «τελείωσαν τις προετοιμασίες» για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (13/10), αλλά το ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής, δήλωσαν την Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς.



«Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.



«Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν», πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.



Οι αντιδράσεις στο Τελ Αβίβ

Η είδηση της επικείμενης απελευθέρωσης προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στο Τελ Αβίβ. Στην Πλατεία των Ομήρων, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης το βράδυ του Σαββάτου, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την αναφορά του ονόματός του, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα, σε αντίθεση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετώπισε αποδοκιμασίες από μερίδα του πλήθους, αποκαλύπτοντας το κλίμα διχασμού εντός της ισραηλινής κοινωνίας.



Την ίδια ώρα, η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει σε ισχύ, μετά την έγκριση από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο της πρώτης φάσης συμφωνίας που στοχεύει στον τερματισμό των εχθροπραξιών - δύο χρόνια μετά την έναρξη της χερσαίας επίθεσης στον παλαιστινιακό θύλακα.



Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα παραμένει ωστόσο οξεία. Η Ερυθρά Ημισέληνος της Αιγύπτου ετοιμάζεται να μεταφέρει 9.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, ανταποκρινόμενη στις σκηνές καταστροφής και λιμού που έχουν προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή και έχουν οδηγήσει το Ισραήλ σε αυξανόμενη διεθνή απομόνωση. Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα της Γάζας, αναζητώντας ένα νέο ξεκίνημα ανάμεσα στα ερείπια.



Σε αυτό το τεταμένο πλαίσιο, το Ισραήλ ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της επίσκεψης του Τραμπ τη Δευτέρα. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να απευθυνθεί στην Κνεσέτ, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει σε ειρηνευτική σύνοδο κορυφής για τη Μέση Ανατολή.



Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, με την ελπίδα ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια πιο διαρκή ειρήνη στην περιοχή.

Συγκρούσεις με νεκρούς στη Γάζα

Τουλάχιστον 27 άτομα έχουν σκοτωθεί σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς και των ένοπλων μελών της οικογένειας Ντουγκμούς στην πόλη της Γάζας, σε μία από τις πιο βίαιες εσωτερικές συγκρούσεις από το τέλος των μεγάλων ισραηλινών επιχειρήσεων στην περιοχή.



Μασκοφόροι ένοπλοι της Χαμάς αντάλλαξαν πυροβολισμούς με μαχητές κοντά στο ιορδανικό νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας.



Μάρτυρες ανέφεραν ότι, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς, μονάδες ασφαλείας περικύκλωσαν μια ένοπλη πολιτοφυλακή εντός της πόλης και εμπλέκονταν σε σφοδρές μάχες για να συλλάβουν τα μέλη της.



Το υπουργείο ανέφερε ότι οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν σε αυτό που περιέγραψε ως «ένοπλη επίθεση από πολιτοφυλακή».



Τοπικές ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι 19 μέλη της φυλής Ντουγκμούς σκοτώθηκαν, μαζί με οκτώ μαχητές της Χαμάς, από την έναρξη των συγκρούσεων το Σάββατο.



Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν στη συνοικία Τελ αλ-Χάουα, όταν μια δύναμη της Χαμάς με περισσότερους από 300 μαχητές κινήθηκε για να εισβάλει σε ένα συγκρότημα κατοικιών όπου είχαν οχυρωθεί ένοπλοι της φυλής Ντουγκμούς.



Οι κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς δεκάδες οικογένειες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους υπό έντονα πυρά, πολλές από τις οποίες είχαν εκτοπιστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου.



«Αυτή τη φορά οι άνθρωποι δεν έφευγαν από τις ισραηλινές επιθέσεις», είπε ένας κάτοικος. «Έφευγαν από τους δικούς τους ανθρώπους».



Η οικογένεια Dughmush, μία από τις πιο εξέχουσες φατρίες της Γάζας, έχει από καιρό τεταμένες σχέσεις με τη Χαμάς, και τα ένοπλα μέλη της έχουν συγκρουστεί με την οργάνωση σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν.