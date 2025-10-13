Δημοσιογράφος του Sky Νews «έσπασε» on air για την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χαμάς - Βίντεο

Η δημοσιογράφος του Sky News Australia, Σάρι Μάρκσον, «λύγισε» on air το πρωί της Δευτέρας (13/10), καθώς μετέδιδε την ιστορική είδηση της απελευθέρωσης των πρώτων επτά ομήρων από τη Χαμάς.

Σε ζωντανή μετάδοση, η Μάρκσον, εμφανώς συγκινημένη, προσπάθησε να κρατήσει τα δάκρυά της, ενώ περιέγραφε πώς οι όμηροι, μετά από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στα τούνελ της Χαμάς βρίσκονταν πλέον καθ’ οδόν προς το Ισραήλ, στα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού. «Αυτή είναι η πιο καταπληκτική έκτακτη είδηση που έχω μεταδώσει ποτέ», είπε η Μάρκσον.

«Οι επτά όμηροι που βρισκόταν στα τούνελ της Γάζας τα τελευταία δύο χρόνια, 738 ημέρες, βρίσκονται τώρα στα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού, καθ' οδόν προς τον IDF, προς την ασφάλεια του Ισραήλ, για να βρεθούν στην αγκαλιά των αγαπημένων τους. Οι επτά όμηροι έχουν πλέον παραδοθεί» πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένη η Εβραϊκής καταγωγής δημοσιογράφος.

«Αυτή είναι η αρχή του τέλους του πολέμου. Για να τους δουν να επιστέφουν πίσω στην πατρίδα τους, μπορώ να σας πω ότι δεν έχει μείνει κανένας άπραγος σε όλο το Ισραήλ. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους που γιορτάζουν» πρόσθεσε. Στη συνέχεια, η Μάρκσον διάβασε τα ονόματα των απελευθερωμένων ομήρων τα οποία, στη συνέχεια επιβεβαίωσε και ο Ερυθρός Σταυρός.

Την ίδια στιγμή φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν χιλιάδες πολίτες που εδώ και ώρες είναι στους δρόμους για να εκφράσουν τη χαρά και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των απελευθερωθέντων.

Η Πλατεία Ομήρων είναι ασφυκτικά γεμάτη. Πολίτες έχουν ανάψει κεριά και κρατούν σημαίες, ενώ ακούγονται τραγούδια ελπίδας και ενότητας. Παρόμοιες σκηνές σημειώνονται και σε άλλες πόλεις. Παράλληλα εξελίσσεται και η παράδοση των Παλαιστινίων στη Γάζα που ήταν φυλακισμένοι σε ισραηλινές φυλακές.

Δείτε βίντεο:



