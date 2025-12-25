Τραμπ... στο πνεύμα των Χριστουγέννων: «Χρόνια πολλά στα αποβράσματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία των γιορτών του τέλους της χρονιάς ευχήθηκε ευτυχισμένα Χριστούγεννα «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του...



«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Truth Social

Με τον χαρακτηρισμό «ριζοσπαστική αριστερά» ο κ. Τραμπ αναφέρεται συλλήβδην στους δημοκρατικούς κι όποιον του εναντιώνεται πολιτικά - ακόμη και προσωπικότητες που χαρακτηρίζονται κεντρώες ή μετριοπαθείς.



Ο Ντόναλντ Τραμπ περνά τις γιορτές στο Μαρ-α-Λάγκο, κατοικία και κλαμπ του στη Φλόριντα.