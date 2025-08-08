Πύρινη κόλαση σε Κερατέα, Παλαιά Φώκαια, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά - live εικόνα

Μια πύρινη κόλαση ζουν κάτοικοι, πυροσβέστες και εθελοντές στο μέτωπο της Κερατέας που καίει ανεξέλεγκτο από το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8). Πλέον, οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά με το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή, να εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η φωτιά μπήκε και στον οικισμό της Αγίας Φωτεινής στο Θυμάρι ενώ αργότερα «απειλήθηκε» και το Καταφύγι.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, αντιμετωπίζουν πολλές εστίες σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο. Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Φωτια: Eurokinissi

Intme

Η μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών και εθελοντών για την κατέσβαση της πυρκαγιάς θα δοθεί τουλάχιστον έως το πρωί, μέχρι να σηκωθούν και πάλι τα εναέρια μέσα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση βελτίωση της κατάστασης.

Νεκρός και καμένα σπίτια

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που ζούσε μόνος σε ένα πλινθόκτιστο οίκημα. Οι φλόγες που μαίνονται με καταστροφικό ρυθμό, έχουν κάψει αρκετά σπίτια, μέσα στις διάσπαρτες εστίες και το ευρύ μέτωπο της φωτιάς. Ο ακριβής απολογισμός θα γίνει εφόσον τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.



Euorkinissi

Εικόνες από την καταστροφική φωτιά μέσα από το βίντεο του Orange Press:

Προσωρινή διαμονή πληγέντων

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ.

Και το Λιμενικό σε επιφυλακή σε περίπτωση εκκένωσης από θαλάσσης

Η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει τρία πλωτά μέσα, τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

Εικόνες από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κερατέα. pic.twitter.com/UXl6xwADsX — Flash.gr (@flashgrofficial) August 8, 2025

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».



Σημειώνεται ότι αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από νωρίς το μεσημέρι σε πολίτες οικισμών της περιοχής όπου είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτούς. Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά , Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα και Όλυμπος.

Κεφαλογιάννης: Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον θάνατο ηλικιωμένου

Την βαθιά του οδύνη εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σχετικά με τον θάνατο ενός ηλικιωμένου από τη φωτιά που μαίνεται στην Κερατέα.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε μια πλινθόκτιστη κατασκευή, στην οποία διέμενε, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς.

Ο υπουργός, μάλιστα, έκανε λόγο για εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τεράστια μάχη με τις φλόγες.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, το 112 καθώς και τους πυροσβέστες.

Η ανάρτηση Κεφαλογιάννη

Αναλυτικά, ο υπουργός, κ. Κεφαλογιάννης, έγραψε σε ανάρτησή του: «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας, που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Απευθύνω ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια».

Δείτε τις εξελίξεις στο πύρινο μέτωπο της ανατολικής Αττικής με live εικόνα: