Φωτιά στην Πολυτεχνειούπολη - Εντοπίστηκαν τρεις διαφορετικές εστίες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε στην Πολυτεχνειούπολη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εκδηλώθηκαν τρεις διαφορετικές εστίες ταυτόχρονα.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς η φωτιά έκαιγε σε υπαίθριο χώρο με ξερά χόρτα. Ωστόσο λόγω της άμεσης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά έσβησε.

Στην Πολυτεχνειούπολη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής για τη διερεύνηση των αιτιών.