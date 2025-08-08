Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου – Ποια δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν και πότε

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Οι ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, καθιστούν την ακτοπλοϊκή κυκλοφορία ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα δρομολόγια ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με ευθύνη των ναυτιλιακών εταιρειών, ύστερα από αξιολόγηση της κατάστασης και των δυνατοτήτων των πλοίων. Οι ταξιδιώτες καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις.

Τρία δρομολόγια από Ραφήνα μόνο για Άνδρο

Τρία πλοία που θα κάνουν τρία τοπικά νυχτερινά δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο ετοιμάζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επιβάτες που θα ξεκινούσαν τις διακοπές τους την Παρασκευή 8 Αυγούστου και αποκλείστηκαν λόγω του απαγορευτικού.



Αναλυτικά θα ταξιδέψουν για Άνδρο:



α. στη 1:00 π.μ. το Andros Queen

β. στη 1:15 π.μ. το Fast Ferries Andros

γ. στη 1:30 π.μ. το Super Ferry



Και οι επιστροφές για Ραφήνα στις 9 Αυγούστου αντιστοίχως:



α. στις 3:15 π.μ. το Andros Queen

β. στις 3:30 π.μ. το Fast Ferries Andros

γ. στις 3:45 π.μ. το Super Ferry

Αλλαγές στα δρομολόγια της Blue Star Ferries

Την ίδια στιγμή αλλαγές και τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Blue Star Ferries, που προχώρησε σε μεταβολές λόγω του απαγορευτικού απόπλου.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια των πλοίων της εταιρείας την Παρασκευή 8 Αυγούστου θα διαμορφωθούν ως εξής:



HIGHSPEED 3



Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη, Ηράκλειο θα παραμείνει ανεκτέλεστο.



HIGHSPEED 4



Το δρομολόγιο από Ηράκλειο 13:00, για Σαντορίνη, Ίο, Νάξο, Μύκονο, Πειραιά θα παραμείνει ανεκτέλεστο.



HELLENIC HIGHSPEED



Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι, Κατάπολα, Νάξο, Πάρο, Πειραιά θα παραμείνει ανεκτέλεστο.



BLUE STAR NAXOS



Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη, Αστυπάλαια και επιστροφή θα παραμείνει ανεκτέλεστο.



BLUE STAR PAROS



Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.



BLUE STAR DELOS



Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την 16:00 (αντί 13:00), για Πάρο 21:00-21:35, Νάξο 22:25-23:00, Πάρο 23:45-00:15, άφιξη στον Πειραιά 05:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα. Η προσέγγιση στη Θήρα δεν θα πραγματοποιηθεί.



BLUE STAR ΜYCONOS



Εφόσον οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν, τα δρομολόγια του πλοίου από την Παρασκευή 08/08/2025 έως και τη Τρίτη 12/08/2025 (άφιξη Πειραιά) θα διαμορφωθούν αναλόγως.



ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως: Από Πειραιά 01:00, Ψαρά 07:45-07:55, Οινούσσες 09:50-10:05, Χίο 10:50-11:50, Μυτιλήνη 14:50-17:00, Λήμνο 22:10-22:40, Καβάλα 02:35.

HELLENIC HIGHSPEED

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι, Κατάπολα, Νάξο, Πάρο, Πειραιά θα παραμέινει ανεκτέλεστο.

ARTEMIS

Το δρομολόγιο του πλοίου , από Λαύριο 07:00 για Κέα – Κύθνο – Σύρο και από Σύρο 13:30 για Πάρο, Νάξο, ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο, Μήλο δεν θα πραγματοποιηθεί. Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/25 από Λαύριο 01:00 για Μήλο (άφιξη 05:45) και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.