«Μπορώ να αποζημιωθώ;»: Τι ισχύει με τις κρατήσεις ξενοδοχείων σε καταστάσεις απαγορευτικού απόπλου

Μεγάλη αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στις περισσότερες περιοχές που λεκανοπεδίου την Παρασκευή (8/8) αναγκάζοντας τα πλοία σε κεντρικά λιμάνια να παραμένουν δεμένα λόγω του απαγορευτικό απόπλου που ισχύει από τις 6:00 το πρωί.

Οι ταξιδιώτες αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες με την κατάσταση των ισχυρών ανέμων να εξετάζεται συνεχώς. Σκοπός είναι η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία εξαιτίας και της αυξημένης κίνησης των ανθρώπων που περιμένουν πως και πως να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το flash.gr ήρθε σε επικοινωνία με ταξιδιωτικά γραφεία λαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με το τι ισχύει σε περίπτωση ακύρωσης ενός ταξιδιού.

Τι ισχύει με τα εισιτήρια

Όσον αφορά το κομμάτι των εισιτηρίων, όλες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές με την πρώτη προτεραιότητα να αποτελεί αυτά να μην «χαθούν». Μέχρι να οριστικοποιηθεί η παραμονή των πλοίων στα λιμάνια, οι ταξιδιώτες απλώς... ελπίζουν σε περίπτωση που οι ισχυροί άνεμοι μειωθούν και μπορέσουν να ταξιδέψουν.

Αν αυτό δεν επιτευχθεί, σε διάστημα λίγων ωρών, οι επιλογές που δίνονται είναι δυο. Να μετατραπούν τα εισιτήρια σε «ανοιχτά» και να χρησιμοποιηθούν όποτε θελήσει ο εκάστοτε ταξιδιώτης ή αυτός να αποζημιωθεί με ολόκληρο το ποσό να επιστρέφεται.

Μπορεί να υπάρξει αποζημίωση στη διαμονή;

Από εκεί και πέρα, η κύρια ανησυχία επικεντρώνεται στο κομμάτι της διαμονής και τι ισχύει με τις κρατήσεις. Αρχικά, δεν είναι απαραίτητο το αν θα υπάρξει αποζημίωση ή όχι. Αυτό εξαρτάται από τους όρους της εκάστοτε κράτησης. Αν αυτή είναι ευέλικτη τότε κατά κανόνα η δυνατότητα ακύρωσης χωρίς ή με μερική χρέωση είναι πιθανή.

Ωστόσο, αν η κράτηση είναι μη επιστρέψιμη, το αν θα επιστραφούν στους ταξιδιώτες χρηματικά ποσά, εξαρτάται από την... καλή θέληση των ξενοδόχων που μπορεί να δείξουν κατανόηση σε περιπτώσεις απαγορευτικού απόπλου προσφέροντας διάφορες επιλογές όπως:

αλλαγή ημερομηνιών,

πίστωση για μελλοντική διαμονή και

μερική επιστροφή χρημάτων.

Σημειώνεται πως τα ξενοδοχεία δεν είναι υποχρεωμένα να προχωρήσουν σε αυτές τις κινήσεις ωστόσο συχνά το κάνουν για λόγους φήμης/εξυπηρέτησης.

Επιπλέον, αν η κράτηση έχει πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας (π.χ. Booking, Airbnb), κάποιες από αυτές έχουν πολιτικές «force majeure» (ανωτέρας βίας), που καλύπτουν καιρικά φαινόμενα.