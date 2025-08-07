Αθήνα: Κλειστός ο Λυκαβηττός από τα μεσάνυχτα - Κατάσταση συναγερμού λόγω των ισχυρών ανέμων

Τη απόφαση να κλείσει ο λόφος του Λυκαβηττού από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης έλαβε ο Δήμος Αθηναίων, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα μέτρα που προβλέπονται σε καταστάσεις συναγερμού, όπως αυτή που θα είναι σε ισχύ την Παρασκευή 8 Αυγούστου.

Περιπολίες της δημοτικής Αστυνομίας

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, έχουν ήδη συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.

Επίσης, η Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιεί πεζές περιπολίες και θα χρησιμοποιεί drones, όπου αυτό είναι εφικτό, για τον έλεγχο των λόφων και άλλων μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Σε συνεχή ετοιμότητα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για κάθε περιστατικό ή ένδειξη κινδύνου, μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή το 2105287800, τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση.