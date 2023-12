«Last Christmas»: Επιτέλους #Νο1 στο Uk Chart μετά από 39 χρόνια καθυστέρησης

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το «Last Christmas» των Wham! σκαρφάλωσε ξανά στο Nο 1 των Χριστουγεννιάτικών charts της Βρετανίας.



Το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι ξεπέρασε το «You’re Christmas to Me» του Σαμ Ράιντερ και το «All I Want For Christmas Is You», της Μαράια Κάρεϊ και κατέκτησε την κορυφή.



Το «Last Christmas» κυκλοφόρησε το 1984, αλλά τότε στο No 1 των χριστουγεννιάτικων charts βρέθηκε το «Do They Know It’s Christmas?» που κυκλοφόρησε το Band Aid, για φιλανθρωπικούς σκοπούς.



Το κλασικό πια κομμάτι του 1984, που έγραψε ο Τζορτζ Μάικλ, ήταν στην κορυφή των τσαρτς στο παρελθόν, αλλά ποτέ την τελευταία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα.

Το Last Christmas είναι πλέον το τρίτο μεγαλύτερο τραγούδι όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολικό αριθμό – κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδρομής του – 5,34 εκατομμυρίων μονάδων στο chart, σύμφωνα με την Official Charts Company.



Με τον πόνο και την οξύτητα του τραγουδιού να παραμένουν αμείωτα χάρη στην ερμηνεία του αείμνηστου George Michael, το τραγούδι παίχτηκε 13,3 εκατομμύρια φορές αυτή την εβδομάδα ενώ κυκλοφόρησαν και ειδικές εκδόσεις βινυλίου και CD.

«Αποστολή εξετελέσθη», δήλωσε ο Άντριου Ρίτζλεϊ των «Wham!». «Επιτέλους ανέβηκε στο περιζήτητο χριστουγεννιάτικο Νο1, που ήταν πάντα ο βασικός στόχος. Ο Τζορτζ (Μάικλ) θα είχε τρελαθεί που έπειτα από τόσα χρόνια επιτέλους φτάσαμε στην κορυφή», πρόσθεσε.



Ο Ρίτζλεϊ παραδέχθηκε ότι η απογοήτευση ήταν τεράστια για τους δυο τους, όταν δεν κατάφεραν να κατακτήσουν την κορυφή εκείνη τη χρονιά. Αν δεν είχε κυκλοφορήσει το «Do They Know It’s Christmas?», συμπλήρωσε, τότε σίγουρα θα βρίσκονταν στο Νο 1 με το δικό τους τραγούδι.

Η ιστορία του «Last Christmas»



Ο Τζορτζ Μάικλ έγραψε το «Last Christmas» στο παιδικό δωμάτιό του, τον Φεβρουάριο του 1984.



Η έμπνευση ήρθε ξαφνικά, την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι των γονιών του. «Η τηλεόραση έδειχνε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και ξαφνικά πετάχτηκε πάνω και εξαφανίστηκε στον πάνω όροφο, όπου είχε ένα μικρό στούντιο», δήλωσε ο Ρίτζλεϊ στο BBC.



«Περίπου μία ώρα αργότερα επέστρεψε και είπε ''Άντι, πρέπει να το ακούσεις αυτό''. Σπάνια τον έβλεπα τόσο ενθουσιασμένο. Μόλις το άκουσα, ήταν τόσο προφανές ότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά για ένα χριστουγεννιάτικο κλασικό τραγούδι», τόνισε.



Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στα μέσα Αυγούστου του 1984, στα Advision Studios, στο Λονδίνο, όπου ο Τζορτζ Μάικλ έβαλε χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, προκειμένου να μπουν στο γιορτινό κλίμα.