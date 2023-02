Ματ Ντέιμον: Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο νέο πολιτικό ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει για την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός ηθοποιός είναι παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Kiss the Future» που εξιστορεί τον αγώνα των πολιτών του Σεράγεβο κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Το πολιτικό ντοκιμαντέρ που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην ειδική ενότητα του Φεστιβάλ του Βερολίνου σκηνοθέτησε ο Νέναντ Τσίτσιν-Σάιν με βάση τα απομνημονεύματα του ανθρωπιστή Μπιλ Κάρτερ «Fools Rush in: A Memoir». Συγκεκριμένα δείχνει πώς η αποφασιστικότητά του οδήγησε στη στράτευση του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος στον κόσμο, των U2, για να βοηθήσει να λάμψει το φως.

