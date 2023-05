Νάταλι Πόρτμαν: Το εκπληκτικό φόρεμα της ηθοποιού στο Φεστιβάλ Καννών κρύβει μια εντυπωσιακή ιστορία.

Η ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία του οίκου Dior για την πρεμιέρα της τελευταίας της ταινίας, «May December».

To «ιστορικό» φόρεμα είναι μια αναδημιουργία ενός Christian Dior του 1949 που φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.

Το φόρεμα σχεδιάστηκε ξανά από τη Maria Grazia Chiuri, δημιουργική διευθύντρια του οίκου Dior, και θυμίζει τα κοστούμια που φορούσε η μπαλαρίνα της Νάταλι Πόρτμαν στην ταινία « Black Swan».

Το νέο Christian Dior ήταν εμπνευσμένο από το φόρεμα «Junon» της συλλογής Φθινόπωρο/ Χειμώνας 1949-1950 του διάσημου σχεδιαστή.

Το πρωτότυπο φόρεμα αποτελεί μέρος της συλλογής του The Costume Institute στο The Metropolitan Museum of Art, αν και προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμο για το δει το κοινό.

Το αρχικό σχέδιο του Dior ήταν μια αναφορά στη ρωμαϊκή θεά Juno, που μοιάζει περισσότερο με την ελληνική θεά Ήρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του μουσείου. Το Met θεωρεί το «Junon» και ένα άλλο φόρεμα της ίδιας χρονιάς, το «Venus», ως δύο από τα «πιο περιζήτητα σχέδιά του».

«Η υπέροχη φούστα από πέταλα, σαν φτερά παγωνιού χωρίς τα “μάτια” τους, παραπέμπει εμμέσως στο πουλί που συνδέεται με τη βασίλισσα των Ολυμπίων θεών», αναφέρει η ιστοσελίδα.

