Μια Ferrari, και συγκεκριμένα το μοντέλο Monza SP, κατασκευάστηκε από 383.610 τουβλάκια LEGO, και εκτέθηκε στη Legoland, στο Billund της Δανίας.

Η Ferrari κατασκευάστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία με τη βοήθεια των σχεδιαστών της αυτοκινητοβιοχανίας και σύμφωνα με το Reuters, χρειάστηκε 339 ημέρες για να ολοκληρωθεί.

Οι ρόδες και το τιμόνι της ήταν τα μόνα αυθεντικά εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν για το μοντέλο φυσικού μεγέθους βάρους 1,34 τόνων.

VIDEO: A life-size Ferrari built with over 380,000 Lego bricks was unveiled to visitors in Denmark on May 18.

The car took almost a year to be built with the help of engineers from the luxury sports car company. pic.twitter.com/Lj5Mk1Kesq

— AFP News Agency (@AFP) May 22, 2023