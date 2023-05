Ακολουθώντας την ένδοξη πορεία του Αρηεντίνου σταρ του ποδοσφαίρου, ένα κόλεϊ με το όνομα «Μέσι» βραβεύτηκε με τον Φοίνικα Σκύλου για τον κρίσιμο ρόλο του στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος στην αγαπημένη ταινία των Καννών «Ανατομία μιας πτώσης».

Το βραβείο Palm Dog, που χαρακτηρίζεται ως το βραβείο με τις «πιο πολλές πατούσες» στο σκυλίσιο σινεμά, έχει γίνει το πιο καυτό εισιτήριο του κινηματογραφικού φεστιβάλ της Γαλλικής Ριβιέρας, προσελκύοντας influencers, λάτρεις των σκύλων και δημοσιογράφους που χαίρονται να τους τρέχουν τα σάλια στο μικρόφωνο.

The Palme d’Og itself goes to Messi, who plays Snoop in Justine Triet’s ANATOMY OF A FALL, though a near-identical border collie, Susie, accepted the prize on his behalf #Cannes2023 pic.twitter.com/nNFfSS1K0D

— Isaac Feldberg (@isaacfeldberg) May 26, 2023