Ρουμανία: Στο Βουκουρέστι πιστοποιήθηκε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο T-shirt στον κόσμο από τον οργανισμό των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες.

Το T-shirt έχει μήκος 108,96 μ. και πλάτος 73,48 μ. φέρει μία νέα εκδοχή της εθνικής σημαίας της Ρουμανίας σε τρίχρωμη λωρίδα, η οποία χρησιμοποιείται στη επίσημη φανέλα της ρουμανικής ομάδας ράγκμπι.

Τα αποκαλυπτήρια του T-shirt έγιναν στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στο στάδιο της εθνικής ομάδας ράγκμπι Arcul de Triumf στα τέλη Μαρτίου με την Asociatia 11even, τη Kaufland Romania και τη Federatia Romana να χρησιμοποιούν πάνω από 500.000 ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια για τη δημιουργία του σε μία προσπάθεια να ενθαρρύνουν το ευρύ κοινό να ανακυκλώνει.

The largest t-shirt is 108.96 m (357.48 feet) long and 73.48 m (241.08 feet) wide, achieved by Asociatia 11even, Kaufland Romania and Federatia Romana.

After the record attempt, the t-shirt was broken down into 10,000 individual items of clothing for underprivileged children. pic.twitter.com/lFVS9hIbPw

— Guinness World Records (@GWR) May 24, 2023