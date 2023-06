Ο 69χρονος Ντάνιελ Έλι Μπουαζίζ καταδικάστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Φορτ Πίρς, για απάτη πώλησης ψεύτικων έργων τέχνης του Άντι Γουόρχολ.

Πούλησε επίσης ψεύτικους πίνακες των Ρόι Λιχτενστάιν, Κιθ Χάρινγκ και Ανρί Ματίς.

Ο ίδιος δήλωσε ένοχος τον Φεβρουάριο σε μία μόνο κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος, ενώ οι εισαγγελείς συμφώνησαν να αποσύρουν άλλες 16 κατηγορίες που αφορούσαν απάτη και υπεξαίρεση. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 δολαρίων και η ακρόαση για αποζημίωση έχει προγραμματιστεί για τις 16 Αυγούστου.

Palm Beach Art Dealer Sentenced to Federal Prison for Laundering Money From Art Fraud Scheme: Palm Beach art dealer Daniel Elie Bouaziz was sentenced to 27 months in federal prison for laundering money derived from his scheme to sell counterfeit artwork. https://t.co/bUPpWPubEH

