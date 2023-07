Η πρώτη ημέρα των Arctic Monkeys στο 2023 μόλις ολοκληρώθηκε σήμερα ακολουθεί και η δεύτερη προγραμματισμένη συναυλία.

Στην Πλατεία Νερού παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις υψηλές θερμοκρασίες συγκεντρώθηκε πολύ κόσμος και απόλαυσε τους Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, παρέα με τον Nick O’ Malley.

Οι Arctic Monkeys τραγούδησαν τα χιτ “RU Mine?”, “Do I Wanna Know?”, “Star Treatment”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?” και “Fluorescent Adolescent”, στη σκηνή της Πλατείας Νερού ανεβάζοντας ακομα περισσότερο το θερμόμετρο.

Μαζί τους, οι εκρηκτικοί The Hives, στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, και o ξεχωριστός Willie J Healey.

Ακολουθεί οπτικοακουστικό υλικό από την Πλατεία Νερού από το Release Athens:







