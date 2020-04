Κορονοϊός «Don’t Stand So Close to Me»: Το συγκεκριμένο τραγούδι, είναι ο κατάλληλος ύμνος για την καραντίνα, την εκούσια απομόνωση και την κοινωνική αποστασιοποίηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Φυσικό ήταν να πάρει πρωτοβουλία ο διάσημος παρουσιαστής Jimmy Fallon για να παρουσιάσει μια νέα εκδοχή του τραγουδιού το οποίο νιώθει ότι αρμόζει σε αυτή την περίοδο.

Το «Don’t Stand So Close to Me» ηχογραφημένο με βιντεοκάμερες από το σπίτι του καθενός των συμμετεχόντων, το σιγκλ του 1980 παρουσιάστηκε, στο πλαίσιο του «The Tonight Show’s “Home Edition”», από τον Fallon, τον γνωστό τραγουδιστή και το αμερικανικό συγκρότημα The Roots, με λίγα όργανα (ο Sting στην κιθάρα, βεβαίως) και κάποια οικιακά σκεύη ως κρουστά: για παράδειγμα, ο Questlove με ψαλίδι και πιρούνια, ο Dave Guy με ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, ο Kamal Gray με ένα παιχνίδι Connect 4 κλπ. Μετά την ηχογράφηση στο σπίτι του καθενός, ακολούθησε μοντάζ για να ετοιμαστεί το πλήρες «Don’t Stand So close to Me (Quarantine Remix)».

Το τελευταίο διάστημα με τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, πολλά είναι τα τραγούδια που έχουν γίνει το sountrack της καραντίνας. Το συγκεκριμένο remix με φωνή, με αυτοσχέδια μουσικά όργανα με αντικείμενα απ’ το σπίτι και με πολλή θετική ενέργεια, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Ακούστε και το πρωτότυπο «Don’t Stand So Close to Me», από τους Police, το 1980.