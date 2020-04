Κορονοϊός Peter Gabriel: Ο Peter Gabriel πιστός και αυτός στην καταπολέμηση του κορονοϊού , θέλοντας να βοηθήσει, όπως πολλοί καλλιτέχνες, ανέβασε στο Vimeo δύο σπάνιες live συναυλίες, ζητώντας από τους φαν του να υποστηρίξουν με όποιο τρόπο μπορούν την Ιταλία στην καταπολέμηση του ιού.

Οι δύο live συναυλίες, Scratch My Back και Takeing the Pulse – Live in Verona, δημοσιεύθηκαν από τον λογαριασμό της δισκογραφικής του εταιρείας. Και οι δύο τεκμηριώνουν το show του στη Ιταλική πόλη στις 26 Σεπτεμβρίου 2010, μέρος της περιοδείας του για να υποστηρίξει το ορχηστρικό άλμπουμ του, Scratch My Back.

Ο Gabriel επίσης με ένα μήνυμα ζήτησε από τους οπαδούς να υποστηρίξουν την Πολιτική Προστασία ή τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό.

Επίσης έγραψε για τον βαθύ θαυμασμό του για την Ιταλία ως σύνολο, από τότε που ήταν στους Genesis.

«Για σχεδόν 50 χρόνια αγαπώ την Ιταλία, τους ανθρώπους, τον πολιτισμό, το φαγητό, την ιστορία και πιο πρόσφατα τη Σαρδηνία. Η Ιταλία μας πρόσφερε δουλειά όταν δεν το έκανε κανείς, ειδικά στα καλοκαίρια της δεκαετίας του ’70. Υπήρχε πάντα ένας τρόπος να παίξω, θυμάμαι ακόμα όμορφες και χαοτικές περιοδείες οδηγώντας πάνω και κάτω στη χώρα».

«Τόσο οι Genesis όσο και εγώ βρήκαμε πάντα ένα υπέροχο και παθιασμένο ακροατήριο που τραγούδησε μαζί μας. Κάθε φορά που δούλευα σε ένα άλμπουμ, πάντα αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να το κανονίσω στην Ιταλία. Μιλάω επίσης λίγα ιταλικά, άσχημα, αλλά αρκετά για να νιώσω την Ιταλία ως «σπίτι μακριά από το σπίτι». Μας χτύπησε πραγματικά ως οικογένεια, να παρακολουθούμε τις καθημερινές αναφορές θανάτων και καταστροφών που έφερε αυτός ο βάναυσος ιός».