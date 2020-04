Έλενα Χριστοπούλου: Τη Τρίτη του Πάσχα φιλοξενήθηκε, μέσω Skype, στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της με τα social media και δεν δίστασε να σχολιάσει το unfollow που έκανε στην Βίκυ Καγιά. Αναλυτικά τα όσα είπε…

«Είμαι πολύ ενεργή στο Instagram. Τις τελευταίες μέρες κάνω ένα ξεκαθάρισμα. Κάνω στην ψυχή μου, στην δουλειά μου, στα social media και στα προσωπικά μου. Νομίζω χρειαζόταν. Γιατί εγώ δεν μπορώ να προσποιούμαι, έχω πρόβλημα. Την Βίκυ δεν την ακολουθώ και δεν με ακολουθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν τη σέβομαι και δεν την εκτιμώ, αλλά δεν την ακολουθώ και δεν με ακολουθεί. Είναι πολύ ειλικρινές αυτό. Είναι ωραίο να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού βαδίζουμε».

Υπενθυμίζεται πως η Βίκυ Καγιά είχε ερωτηθεί από δημοσιογράφους αν η Έλενα Χριστοπούλου θα είναι του χρόνου στο GNTM είχε απαντήσει:

«Δεν μπορούμε γιατί έχει πάει σε άλλη εκπομπή. Δεν νομίζω να γίνεται να επιστρέψει, όποιος φεύγει από το Star δεν επιστρέφει. Όχι επειδή έχουν κάποιο θέμα προσωπικά με την Έλενα Χριστοπούλου, αλλά οποιοσδήποτε φεύγει δεν γυρνάει στο κανάλι. Την έχω δει την Έλενα Χριστοπούλου στο My Style Rocks, είναι μετρημένη, όπως πρέπει να είναι. Το My Style Rocks δεν είναι του τύπου μου. Δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, δεν είναι του στυλ μου να λέω άσχημα πράγματα. Απλώς δεν μου αρέσει σαν concept. Τα κορίτσια στο My Style Rocks δεν μου αρέσουν».