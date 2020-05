Tiger King Netflix: Σύμφωνα με το Variety, η τηλεοπτική σειρα θα βασίζεται στο βιβλίο του Leif Reigstad «Joe Exotic: A Dark Journey In the World of a Man Gone Wild», τα δικαιώματα του οποίου αγοράστηκαν από τον Dan Lagana τον Ιούνιο 2019. Ο Lagana θα ετοίμασε το σενάριο και θα παίξει στη σειρά της Joe Exotic με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage.

Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν φοράει δερμάτινα σακάκια με κρόσια καλύτερα από τον Nicolas Cage του Hollywood. Όπως ακριβώς έκανε και ο αληθινός ήρωας της ιστορίας

Η σειρά οκτώ επεισοδίων θα είναι συμπαραγωγή των Imagine Television Studios και του CBS.

Εν αρχη είναι ο Tiger King

Για όσους δεν γνωρίζουν ο Joe Exotic είναι αληθινό πρόσωπο και πρωταγωνοσυτής της σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix “Tiger King”, η οποίο προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση μετά την πρεμιέρα της στις 20 Μαρτίου

Η σειρά ασχολείται με τον λυσσαλέο (μέχρι θανάτου) ανταγωνισμό μεταξύ δύο ιδιόκτητων πάρκων με τίγρεις του Joe Exotic και της Carole Baskin. Η ιστορία είναι αληθινή.

Ο Joe Exotic εκτίει πλέον (στην πραγματικότητα) ποινή φυλάκισης για δολοφονία (δεν λέμε τίνος, θα ταν spoiler. Ο ίδιος ισχυρίζεται πάντα και επί χρόνια ότι η Baskin δολοφόνησε τον σύζυγό της ταίζοντας τις τίγρεις της με το πτώμα.

Η επιτυχία της σειράς έχει ωστόσο προκαλέσει αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις και ειδικούς στην άγρια ζωή που διαμαρτυρήθηκαν για την δραματοποίηση και τον εξωραισμό των άθλιων συνθηκών στις οποίες διατηρούσε τις τίγρεις o Joe Exotic.

Η υπόθεση

Η ιστορία επικεντρώνεται γύρω από τον Joe Schreibvogel, ή αλλιώς Joe Exotic όπως ο ίδιος βάφτισε τον εαυτό του. Έναν εκκεντρικό, ιδιοκτήτη ζωολογικού κήπου στην Οκλαχόμα που αγωνίζεται να κρατήσει το πάρκο του ακόμη και με τον κίνδυνο να χάσει την λογική του. Δείτε Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ που θα βασιστεί η σειρά:

Η σειρά έχει βασιστεί σε ατελείωτες ώρες τηλεοπτικού υλικού Που ο ίδιος ο Joe.μαγνητοσκόπησε για αρκετά χρόνια .εργαλεία. ο πρωταγωνιστής του true Crime Story οδηγείται σιγά-σιγά στην παράνοια

Είναι τέτοια η επιτυχία της σειράς που οι Joaquin Phoenix και ο Rooney Mara έκαναν έκκληση το Κογκρέσο να προστατεύσει τις τίγρεις.

Ντεμπούτο στην TV για Nicolas Cage

Η σειρά Joe Exotic θα είναι για Nicolas Cage την πρώτη τηλεοπτική σειρά της καριέρας του. Ο ηθοποιός έχει τώρα ανακοινώσει αρκετά επερχόμενα έργα, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας μεγάλου μήκους «The Unbearable Weight Of Massive Talent».

Για τον ρόλο της Carole Baskin έχει ακουστεί στο παρελθόν η Kate McKinnon. Η συνέχεια επί της μικρής οθόνης.