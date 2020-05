Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Πριν ένα χρόνο τέτοια μέρα στις 6 Μαΐου 2019, επικρατούσε ένας χαμός στα ανάκτορα του Μπάγκιχαμ, αφού η εγκυμονούσα δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ θα έφερνε στο κόσμο το πρώτο της παιδί, το οποίο θα ήταν και το μικρότερο δισέγγονο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Σήμερα, που ο γιος του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, ο μικρός Άρτσι έχει τα γενέθλια του, η Δούκισσα και ο Δούκας του Σάσεξ μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους ένα υπέροχο βίντεο. Στην επίσημη σελίδα του «Save the Children» στο Instagram, η Μέγκαν κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της, του διαβάζει ένα από τα αγαπημένα παραμύθια του. H τρυφερή μαμά φαίνεται να φοράει ένα υπέροχο μπλε πουκάμισο, κρατώντας τον 1 έτους Άρτσι ενώ πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο πρίγκιπας Χάρι που καταγράφει την οικογενειακή στιγμή.

Η τριμελής οικογένεια γιορτάζει σήμερα πλάι στην πισίνα τα πρώτα του γενέθλια στο Λος Άντζελες σε μια αρχοντική έπαυλη 20 εκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία μετακόμισε μετά τη διαμονή της στο Βανκούβερ του Καναδά.

Ευχές όμως στον μικρό Άρτσι έδωσαν τόσο η προγιαγιά του βασίλισσα Ελισάβετ όσο και η υπόλοιπη βασιλική οικογένεια με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της βασίλισσας στο Twitter: «Χρόνια Πολλά στον Άρτσι Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ, που γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια σήμερα. Ο Άρτσι είναι το 8ο δισέγγονο της βασίλισσας».

Happy Birthday to Archie Mountbatten-Windsor who is celebrating his 1st birthday today! 🎈

Archie is The Queen’s eighth great-grandchild. pic.twitter.com/PMaiY6NR1a

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2020