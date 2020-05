Η μάσκα είναι πλέον απαραίτητο αξεσουάρ και η χρήση της στους κλειστούς χώρους είναι υποχρεωτική. Για ορισμένους ανθρώπους ωστόσο η χρήση της δημιουργεί δυσκολίες. Συγκεκριμένα, αυτοί που φορούν γυαλιά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα πως θολώνουν οι φακοί τους, καθώς η μάσκα κατευθύνει την αναπνοή προς τα πάνω αντί για μπροστά.

Aλλά και για αυτό υπάρχει λύση. Σε δυο λεπτά μπορείτε να βλέπετε καθαρά μέσα από τους φακούς, χρησιμοποιώντας σαπούνι και νερό, όπως συμβουλεύει το ιατρικό περιοδικό «Annals of the Royal College of Surgeons of England».

Το σαπούνι και το νερό μπορούν να δράσουν ως «μανδύας» στην επιφάνεια των φακών των γυαλιών, καθώς το διάλυμα επιτρέπει στα σταγονίδια από την αναπνοή να διανεμηθούν ομοιόμορφα αντί να συγκεντρωθούν στους φακούς.

Τα τέσσερα βήματα

Πρώτα πλένετε σχολαστικά τα χέρια με νερό και σαπούνι για 20 δευτερόλεπτα Μετά βρέχετε τα γυαλιά σας με νερό και βάζετε σαπούνι στους φακούς Στη συνέχεια ξεπλένετε τα γυαλιά με ζεστό νερό Τέλος, τα στεγνώνετε με προσοχή και απαλές κινήσεις, χρησιμοποιώντας καθαρή πετσέτα ή ειδικό πανί για γυαλιά.

Αυτό είναι, πλέον οι φακοί δεν θολώνουν…

tags: Μασκεσ προστασιασ, μάσκες προσώπου, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υφασμάτινες μάσκες