Τηλεόραση Ταινίες Σήμερα: Τη δραματική μίνι σειρά εποχής, τριών επεισοδίων «Μεγάλες Προσδοκίες» (Great Expectations), παραγωγής Αγγλίας (BBC) 2011, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, στις 21:00, παρακολουθώντας και τα τρία επεισόδια. Ένα από τα ωραιότερα μυθιστορήματα του Ντίκενς σε μια αριστουργηματική μεταφορά του στη μικρή οθόνη. Ένα τρομακτικό συναπάντημα με τον δραπέτη Μάγκουιτς στους βάλτους, η εκκεντρική και απομονωμένη Μις Χάβισαμ, η φιλία με την όμορφη αλλά άκαρδη υιοθετημένη κόρη Εστέλα, η ξαφνική γενναιοδωρία ενός μυστηριώδη ευεργέτη: αυτά είναι τα γεγονότα που κάνουν τη ζωή του ορφανού Πιπ να αλλάξει για πάντα. Γεμάτη αγωνία και μυστήριο, μια υπέροχη ιστορία, όπου όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή, μια ιστορία για εμμονές, διαφθορά, εκδίκηση, εξιλέωση και συγχώρεση.

Στις 21:00 στο Star, προβάλλεται η ταινία “Τα κίτρινα γάντια” του Αλέκου Σακελλάριου, με τους Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο και Μάρω Κοντού. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες κωμωδίες παρεξηγήσεων, με ερμηνείες που έχουν “μείνει”. Την παράσταση κλέβει ο Γιάννης Γκιωνάκης στον ρόλο του “Μπρίλη”.

Στις 21:30 στον ΣΚΑΪ, προβάλλεται το Mission Impossible του Μπράιαν Ντε Πάλμα, με τους Τομ Κρουζ, Εμανουέλ Μπεάρ, Γιόν Βόιτ. O αμερικανός ειδικός πράκτορας Ίθαν Χαντ, προσπαθεί να αποδείξει την αθωώτητά του, μετά την εξόντωση ολόκληρης της ομάδας των συντρόφων του και να βρει τον ένοχο. Η ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ενώ ξεχώρισε η μουσική επένδυση του Ντάνι Έλφμαν.

Στις 22:30 στην ΕΡΤ 3 “Ο Νόμος της Αγοράς” του Στεφάν Μπριζέ, με τους Βενσάν Λιντόν, Καρίν ντε Μιρμπέκ, Ματιέ Σαλέ. Ο Τιερί ένας απολυμένος εργάτης, προσπαθεί να βρει δουλειά για να συντηρήσει την οικογένειά του και έρχεται αντιμέτωπος με την σκληρή πραγματικότητα της αγοράς. Ο πρωταγωνιστής κέρδισε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών.

Στις 00:00 στην ΕΡΤ 2 προβάλλεται ο “Βυσσινόκηπος” του Μιχάλη Κακογιάννη, μία παραγωγή Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου, πάνω στο έργο του Άντον Τσέχοφ, με θεατρική σκηνοθετική “ματιά”. Πρωταγωνιστούν οι Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Άλαν Μπέιτς, Κάτριν Κάρτλιτζ. Την σκηνογραφία υπογράφει ο Διονύσης Φωτόπουλος.

«Γκλεν Γκουλντ – Μια μουσική ιδιοφυία»

Το πρόγραμμα σήμερα, περιλαμβάνει και ένα αφιέρωμα στον Γκλεν Γκουλντ. Η ΕΡΤ 3 μεταδίδει στις 20:30 το βιογραφικό ντοκιμαντέρ «Γκλεν Γκουλντ – Μια μουσική ιδιοφυία» (Genius Within: The Inner Life of Glenn Gould), παραγωγής 2009. Το ντοκιμαντέρ ερευνά πίσω από τους μύθους της μεγάλης προσωπικότητας του Γκλεν Γκουλντ, του φημισμένου για τις εκκεντρικότητές του, μουσικού, που γοήτευσε με το ταλέντο του ολόκληρο τον κόσμο. Η μουσική του, τα ημερολόγιά του, η προσωπική του αλληλογραφία και οι συνεντεύξεις που έδωσε, οι φιλικές και ερωτικές του σχέσεις, άνθρωποι που δεν έχουν μιλήσει ποτέ ξανά στην κάμερα για τον μεγάλο μουσικό.

Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει έναν βασανισμένο, αλλά με αυξημένη αίσθηση του χιούμορ, άνθρωπο, που έβλεπε τον κόσμο με μια δική του ματιά και εκφραζόταν, μέσα από τη μουσική του.