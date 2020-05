Οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό που θα είναι σε στιλ ριάλιτι είναι πάνω από 7.000, σύμφωνα με το Open. Στον τρίτο κύκλο θα συμμετέχουν για πρώτη φορά και άνδρες. Παράλληλα με την επιλογή των υποψήφιων για μοντέλο, συνεχίζονται και τα δοκιμαστικά για την αντικαταστάτρια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στην κριτική επιτροπή. Την θέση τους στην επιτροπή θα διατηρήσουν η Βίκυ Καγιά, ο Δημήτρης Σκουλός και ο Άγγελος Μπράτης. Στη θέση του coach των κοριτσιών θα είναι η Μαρί Ζενεβιέβ και των αγοριών, ο Γιώργος Καραβάς. Το τελικό κάστινγκ θα ξεκινήσει μετά τις 15 Ιουνίου και η εκπομπή θα αρχίσει να προβάλλεται το φθινόπωρο.

Αναφέρει το Star στην προαναγγελία: “Ο Τρίτος κύκλος του GNTM επιστρέφει στο Star για να αλλάξει τα δεδομένα: Boys & Girls! Τα αγόρια έρχονται αποφασισμένα να διεκδικήσουν μια θέση στο ελληνικό στερέωμα του modelling. Tα κορίτσια θέλουν να αποδείξουν ότι παραμένουν οι βασίλισσες της μόδας.Ποιοι θα έχουν τελικά τα προσόντα και την προσωπικότητα για να κυριαρχήσουν στα πιο δύσκολα fashion concepts;”

Το Greece’s Next Top Model, GNTM ή Next Top Model Greece είναι η ελληνική εκδοχή του αμερικανικού reality show μόδας America’s Next Top Model. Αρχικά προβλήθηκε τις σεζόν 2009-2010 και 2010-2011 από τον ΑΝΤ1, ενώ από το 2018 προβάλλεται από το Star. Ο πρώτος κύκλος ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου 2009 και ολοκληρώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2010 με 18 επεισόδια. Προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1. Νικήτρια αναδείχθηκε η Σεράινα Καζαμία από την Κρήτη, η οποία κέρδισε ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με το πρακτορείο MP Management, ένα ταξίδι στο Μιλάνο, ένα εξώφυλλο στο περιοδικό Maddame Figaro ως εκπρόσωπος της εταιρίας καλλυντικών Maybelline New York και ένα συμβόλαιο με την εταιρία ρουχισμού BSB.

Ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου 2010 και ολοκληρώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2011 με 18 επεισόδια. Προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1. Νικήτρια αναδείχθηκε η Σίντυ Τόλη από την Αθήνα, η οποία κέρδισε ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με το πρακτορείο MP Management, ένα ταξίδι στο Μιλάνο, ένα εξώφυλλο στο περιοδικό Maddame Figaro, ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη με όλα τα έξοδα πληρωμένα επίσης (ως εκπρόσωπος της εταιρίας καλλυντικών Maybelline New York και ένα συμβόλαιο με την εταιρία ρουχισμού BSB.

Ο τρίτος κύκλος ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ολοκληρώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2018. Προβλήθηκε από το STAR. Νικήτρια αναδείχθηκε η Ειρήνη Καζαριάν. Κέρδισε ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με το γερμανικό πρακτορείο Place Models, ένα εξώφυλλο στο περιοδικό InStyle, ένα μονοετές συμβόλαιο με την εταιρία καλλυντικών Dust + Cream και 50 χιλιάδες ευρώ.

Ο τέταρτος κύκλος έκανε πρεμιέρα στις 8 Σεπτεμβρίου και προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Μετά την ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής, αφού το τηλεοπτικό κοινό λόγω τεχνικού προβλήματος δεν μπορούσε να ψηφισει, τον τίτλο κέρδισαν από κοινού η Κάτια Ταραμπανκό και η Άννα-Μαρία Ηλιάδου. Οι νικήτριες κέρδισαν ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με το γερμανικό πρακτορείο Place Models, ένα εξώφυλλο και editorial μόδας στο περιοδικό Madame Figaro, ένα μονοετές συμβόλαιο με την εταιρία καλλυντικών Dust + Cream και μοιράστηκαν το έπαθλο των 50.000 ευρώ.