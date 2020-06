Παντρεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, σε εξαιρετικά στενό κύκλο και υπό συνθήκες μυστικότητας, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη, όπως αποκάλυψε η στενή τους φίλη και η κουμπάρα τους, δημοσιογράφος Βένια Καραγιάννη, με ανάρτησή της στο Instagram.

O γάμος έγινε στα Βραχνέικα της Πάτρας, σε μια όμορφη παραθαλάσσια τοποθεσία, την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Τον Μάιο το ζευγάρι είχε δημοσιεύσει την αναγγελία του γάμου τους, χωρίς όμως λεπτομέρειες για το πότε και το πού.

Άλλα και από τους συγγενείς της νύφης -η Λένα Δροσάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα- δημοσιεύθηκε στο instagram μια φωτογραφία από την προετοιμασία της πριν από την τελετή.

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης (16 Ιουλίου 1976) είναι Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν».

Καριέρα

Έκανε το ντεμπούτο του στην τηλεόραση μέσα από την σειρά ”Η συκοφαντία του αίματος”. Ακολούθησαν guest εμφανίσεις στις πετυχημένες σειρές Άκρως Οικογενειακόν, Κόκκινος Κύκλος, Το Κόκκινο Δωμάτιο και Επτά Θανάσιμες Πεθερές. Έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τις σειρές Λούφα και παραλλαγή και Βέρα στο δεξί. Ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος ήρθε μέσα από την σειρά Έχω ένα μυστικό στον ρόλο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ακολούθησαν οι πετυχημένες σειρές Η Ζωή της Άλλης και Κλεμμένα Όνειρα. Ένας από του πιο γνωστούς του ρόλους είναι αυτός του Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου στην σειρά Το σόι σου, ένας ρόλος που τον καθιέρωσε και αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό.

Ποια είναι η Λένα Δροσάκη

Η Λένα Δροσάκη είναι ηθοποιός. Γεννήθηκε στην Πάτρα.

Κινηματογράφος:

Too Much Info Clouding Over My Head (2017)

Lucy (2016)

Phantom Limb (2016)



Slay (2013)

Τηλεόραση:

Το Σόι Σου (Alpha, 2014)

Δείγμα της δουλειάς της στο θέατρο είναι οι παραστάσεις 1984 (2016), Η αγριόπαπια ή η διαλεκτική της μετα-αρετής (2017), Έγκλημα στο Orient Exrpess (2018), Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας (2019), Λυσιστράτη (2016), Οι κόρες / Η νέα ποιητική της Αθήνας (2017).

Στην τηλεόραση συμμετείχε στη σειρά Έρωτας Μετά (2019).

Βραβεία / Υποψηφιότητες

Θεατρικό Βραβείο Μελίνα Μερκούρη (2015) : βράβευση

Θεατρικό Βραβείο Ελευθερία Σαπουντζή (2015) : βράβευση