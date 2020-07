Ευχάριστα τα νέα για τους θαυμαστές του Έλτον Τζον. Ο μουσικός πρόκειται να παρουσιάσει μια εβδομαδιαία σειρά αρχειακών συναυλιών, με τίτλο «Elton John: Classic Concert Series» με μερικές από τις πιο μνημειώδεις εμφανίσεις του σε όλο τον κόσμο στο επίσημο κανάλι του στο YouTube. Η σειρά θα αρχίσει να προβάλλεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 με στόχο τη συλλογή πόρων, ώστε οι πάσχοντες από AIDS να έχουν την αναγκαία φροντίδα την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

Η οικονομική βοήθεια θα συγκεντρωθεί από το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για την COVID-19 του Ιδρύματος του Έλτον Τζον για τη Μάχη κατά του AIDS – Elton John AIDS Foundation COVID-19 Emergency Fund. Η συναυλία «Live at Playhouse Theatre» στο Εδιμβούργο του 1976 θα είναι η πρώτη που θα προβληθεί.

Μετά το πρώτο επεισόδιο την Παρασκευή, μία νέα συναυλία διάρκειας δύο ωρών θα κάνει πρεμιέρα στο κανάλι του θρυλικού τραγουδιστή, τραγουδοποιού κάθε Σάββατο, την ίδια ώρα, για έξι εβδομάδες. Ο Έλτον Τζον δήλωσε: «Το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για την COVID-19 του Ιδρύματός μου βοηθά τους εταίρους στην πρώτη γραμμή να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν στην πανδημία και τις επιπτώσεις της στην πρόληψη και τη φροντίδα του HIV για τις πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες».

«Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο τα τεστ για HIV και τη φροντίδα των πασχόντων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διαφορετικά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά για τα 37,5 εκατομμύρια άτομα που ζουν με τον ιό HIV. Επομένως, είμαι πολύ χαρούμενος που παρουσιάζω αυτήν τη σειρά συναυλιών στο YouTube για να ωφεληθεί η δράση άμεσης αντιμετώπισης της COVID-19 του Ιδρύματός μου» τόνισε.

Και όλα αυτά, ενώ η πρώην σύζυγος του Σερ Έλτον Τζον κίνησε νομικές διαδικασίες σε βάρος του τραγουδιστή, σε μια σπάνια παρέμβαση μιας γυναίκας που αποφεύγει εδώ και δεκαετίες τη δημοσιότητα. Η Ρενάτε Μπλάουελ κατέθεσε τα νομικά έγγραφα, επιδιώκοντας τη λήψη νομικών μέτρων κατά του πρώην συζύγου της, σύμφωνα με στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της Guardian. Η γεννημένη στη Γερμανία ηχολήπτρια γνώρισε τον Τζον ενώ ηχογραφούσαν το άλμπουμ Too Low for Zero το 1983 και παντρεύτηκαν το επόμενο έτος κατά τη διάρκεια περιοδείας στην Αυστραλία. Λίγα χρόνια μετά, το 1988, ο γάμος τους κατέληξε σε διαζύγιο. Ο Έλτον Τζον αργότερα ανακοίνωσε πως ήταν γκέι, γνώρισε τον μέλλοντα σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις και απέκτησαν παιδιά. Από τη στιγμή του διαζυγίου, η Μπλάουελ σπανίως απασχόλησε τη δημοσιότητα.