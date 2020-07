Θλίψη στο χώρο της ραπ μουσικής για τον θάνατο του Malik B, εκ των ιδρυτικών μελών της θρυλικής hip hop κολεκτίβας The Roots, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 47 ετών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια θανάτου.

Ο Malik Abdul Basit, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ήταν μέλος των The Roots, από τα πρώτα βήματα του γκρουπ μέχρι το 1999. Μετά από τα τέσσερα πρώτα άλμπουμ, αποχώρησε ύστερα από εντάσεις που αφορούσαν το τραγούδι «Water» από το άλμπουμ «Phrenology». Ακολούθησε σόλο καριέρα. Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, «Street Assault», το 2005. Ο Malik B συμμετείχε στα πρώτα τέσσερα άλμπουμ των The Roots: τα Organix (1993), Do You Want More?!!!??! (1994), Illadelph Halflife (1996) και Things Fall Apart (1999).

Τον γνωστό ράπερ αποχαιρέτισαν με ένα ξεχωριστό μήνυμα οι The Roots αναφέροντας «με βαριά καρδιά και δάκρυα στα μάτια σας ενημερώνουμε για τον θάνατο του αγαπημένου αδελφού και μέλους των Roots, Malik Abdul Baset. Να τον θυμάστε για την αφοσίωσή του στο Ισλάμ και ως έναν από τους καλύτερους ράπερ όλων των εποχών».