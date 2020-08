Η ηθοποιός Φιλίτσα Καλογεράκου, έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την παλιά τηλεοπτική σειρά “Μαρία η Άσχημη” και φρόντισε να ανεβάσει την θερμοκρασία με μια πολύ τολμηρή πόζα της στα social media. Στο σίριαλ υποδυόταν τη Μαρκέλλα η οποία μεταξύ άλλων ήταν μία γυναίκα δύστροπη και στριφνή, χαρακτηριστικά γνωρίσματα που όπως φαίνεται αποδίδουν κάποιοι συνάδελφοί της στην ίδια την ηθοποιό.

Η Φιλίτσα Καλογεράκου μιλά για τα σχόλια που ακούγονται για εκείνη τα οποία και δεν είναι καθόλου κολακευτικά. “Είμαι ένα κωλόπαιδο, δύσκολος άνθρωπος και ακόμα πιο δύσκολος συνεργάτης” Αυτά είναι κάποια λόγια που κυκλοφορούν για μένα στη δουλειά μου. Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι κάθε άνθρωπος πασχίζει και ιδρώνει για μια τέτοια φήμη. Έτσι πάσχισα και ίδρωσα και εγώ! Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν να βγει αυτή η φήμη αλλά κ όσους βοηθάνε ακόμα και σήμερα! Thanks guys, thanks and love you too” έγραψε η γνωστή ηθοποιός, ρίχνοντας το Instagram με την σέξι πόζα της.

Η Φιλίτσα Καλογεράκου απολαμβάνει τις διακοπές της αυτή την περίοδο, χαλαρώνοντας και γεμίζοντας τις μπαταρίες της.